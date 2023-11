"Sommerhaus"-Star in Autounfall verwickelt: Pia Tillmann bangt um ihr Baby im Bauch

Köln - Pia Tillmann (37) bangt um die Gesundheit ihres ungeborenen Babys. Die 37-jährige " Sommerhaus der Stars "-Kandidatin wurden in einen Autounfall verwickelt!

Die schwangere "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmerin Pia Tillmann (37) wurde in Köln in einen Autounfall verwickelt. © Bildmontage: Instagram/piatillmann (Screenshots)

Aktuell ist die ehemalige "Köln 50667"-Darstellerin an der Seite ihres Partners Zico Banach (32) in dem skandalträchtigen RTL-Trash-Format zu sehen. Dort will das Paar seine Liebe auf die Probe stellen.



Die Dreharbeiten in dem Bauernhaus in Bocholt (NRW) liegen schon einige Monate zurück und ganz offensichtlich haben die beiden dem Sommerhaus-Fluch erfolgreich trotzen können. Pia und Zico sind nach wie vor glücklich miteinander.

Voller Vorfreude fiebern die TV-Stars derzeit der Geburt ihres ersten gemeinsamen Babys entgegen. Erst vor wenigen Wochen hatte die 37-Jährige via Instagram verkündet, erneut schwanger zu sein. Für Zico ist es das erste Kind.

Jetzt erlebte das Paar allerdings einen echten Schreckmoment. Sichtlich geschockt erklärt Pia in ihrer Instagram-Story: "Ich hatte einen Auffahrunfall, es war so, dass mir jemand die Vorfahrt genommen hat und trotz dass ich in die Eisen gegangen bin."

Weiter sagt sie: "Ich habe mir einfach total Sorgen gemacht, weil ich Angst hatte, dass irgendwas mit dem Baby ist, weil der Gurt so doll reingeschnitten hat." Unter Tränen habe sie die Polizei gerufen.