"Sommerhaus"-Star Pia Tillmann schwanger: Ist es ein Show-Baby?

Die Dreharbeiten fanden bereits im Frühjahr statt, doch erst am vergangenen Dienstag flimmerte die erste Ausgabe der Show bei RTL über die Mattscheibe. Und die sorgte sogleich für mächtig Zündstoff . Auch Pia geriet in die Schlagzeilen, weil sie sich gleich am ersten Abend mit Wein zulaufen ließ. Selbst die mahnenden Worte ihres Partners konnten sie nicht bremsen.

"No more words needed", schreibt die ehemalige "Köln 50667"-Darstellerin zu einem Ultraschallfoto auf Instagram: "Mehr gibt es nicht zu sagen." In einem Clip ist zudem schon ein kleiner Babybauch zu sehen. Pia ist bereits Mutter eines Sohnes.

Zum Beweis ihrer Schwangerschaft veröffentlichte die ehemalige "Köln 50667"-Schauspielerin ein Ultraschallfoto auf Instagram. © Instagram/piatillmann (Screenshot)

Angesichts der Baby-News spielt das Thema "Alkohol" in den nächsten Monaten hoffentlich keine Rolle mehr. Immerhin hat die 35-Jährige inzwischen ihr Lachen wiedergefunden.

Nach den Dreharbeiten ging es der Schauspielerin nämlich erst mal nicht so gut. "Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in meinem Leben so viel geweint habe", erklärte Pia via Instagram. Die Vorfreude auf ihr zweites Kind lassen die Trübsal aber vergessen.

Zico wuchs in besonderen Familienverhältnissen auf. Sein Vater war Maurice Banach, der einst für den 1. FC Köln in der Bundesliga erfolgreich auf Torejagd ging. Der damals 24-Jährige starb jedoch am 17. November 1991 bei einem Autobahnunfall.

Sein Sohn nahm 2021 bei "Die Bachelorette" teil und kämpfte um das Herz von Rosenverteilerin Maxime. Knapp vor dem Finale hatte es sich dann aber ausgeturtelt. Seine Freundin Pia lernet der 32-Jährige schließlich am Set von "Köln 50667" kennen.

Zico spielte dort seit Anfang 2022 "Carlo Janssen", den Verlobten von "Meike Weber" alias Pia Tillmann. Im Sommer 2022 machten sie ihre Liebe öffentlich.