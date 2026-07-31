Fans in Sorge um Sonya Kraus: Jetzt wendet sich die Moderatorin an ihre Community
Frankfurt am Main - Viele ihrer Follower haben sich jüngst gefragt, was mit Sonya Kraus (53) los ist. Denn die Moderatorin postet normalerweise regelmäßig in den sozialen Medien. Seit einiger Zeit herrschte aber Funkstille - bis jetzt.
"Ich wollte mich mal wieder melden, weil ich mitbekommen habe, dass sich einige Menschen wirklich Gedanken machen, ob es mir gut geht, ob ich vielleicht wieder Krebs habe", beginnt Sonya ihr aktuelles Reel auf Instagram und gibt dann auch gleich bestens gelaunt Entwarnung. "Es geht mir super und ich genieße den Sommer", lacht sie.
Sie habe sich ganz einfach mal wieder einen "Digital Detox" gegönnt und macht entsprechend einen weiten Bogen um die sozialen Medien. Das liege zum einen daran, dass es ihr wegen der vielen Krisen, der schlechten Nachrichten aus aller Welt einfach schwerfalle, irgendwelche lustige Trivialitäten zu teilen.
Zu anderen sei da die Suchtgefahr. "Wenn ich nur mal kurz bei Instagram oder auf YouTube vorbeischauen will, dann - schwuppdiwupp - hat mich das Netz", sagt sie.
"Und wenn ich was gelernt habe als alte, weise, ex-krebskranke Schachtel, dann: Lebenszeit ist kostbar!"
Follower nach Nachricht von Sonya Kraus erleichtert
Deshalb treffe sie viel lieber andere Menschen, erlebe Dinge selbst, anstatt am Handy zu hängen. Abschreckendes Beispiel seien da ihre beiden Söhne im Teenageralter, die jede freie Minute in den Tiefen des Internets verbringen.
Ihre Community reagiert sehr erleichtert auf den Post. Denn als Sonya zuletzt im Frühjahr so wenig von sich hören ließ, hatte das einen triftigen Grund. Damals ging es ihrer geliebten Hündin Funny schlecht, hatte der Tierarzt einen Knoten in der Pfote festgestellt.
Funny ist wieder gesund und fröhlich - genauso wie Sonya. Hören wir jetzt wieder häufiger von ihr?
So ein bisschen habe sie ja durch den "Digital Detox" das Posten verlernt, meint sie. "Aber natürlich", sagt Frankfurter Blondine, "wenn ich mal wieder etwas Schönes sehe, dann teile ich das auch."
Titelfoto: Bild-Momntage: Screenshot Sonya Kraus/Instagram