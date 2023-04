Ganz schön dreist: So befriedigt Sonya Kraus ihre süßen Gelüste

Frankfurt am Main - TV-Moderatorin Sonya Kraus (49) ist ja bekanntlich nicht auf den Mund gefallen und hat es auch sonst faustdick hinter den Ohren. In dieser Hinsicht macht die Frankfurterin auch vor ihren beiden schulpflichtigen Söhnen nicht halt.

Sonya Kraus (49) liebt Schokolade. Um ihre süßen Gelüste zu befriedigen, lässt sich die TV-Moderatorin einiges einfallen. © Britta Pedersen/dpa

So erzählt Sonya im Interview in der aktuellen Ausgabe der "Gala", wie sie an ihre heiß geliebte Schokolade herankommt, ohne dabei das Gesicht als sehr gesundheitsbewusste Mama zu verlieren.

"Manchmal klaue ich abends aus dem Kinderversteck heimlich die Schokolade und ziehe sie mir genüsslich rein", gibt sie freimütig zu. Am nächsten Tag würde sie dann ihren Söhnen erzählen, wie schädlich Zucker eigentlich ist. Ganz schön raffiniert - aber leider nicht mehr möglich, wenn ihre Kinder das Interview lesen sollten.

Außerdem verrät die 49-Jährige, wie für sie der perfekte Tag aussieht: "Wenn die Sonne scheint, der Hund schnarcht und ein gutes Buch auf meinem vollgefutterten Bauch liegt."

Das trifft aber sicherlich nur dann zu, wenn sich Sonya - als ausgewiesener Reise- und Urlaubs-"Junkie" - nicht gerade irgendwo auf der Welt die Zeit vertreibt und ihre heiß geliebten Sonnenuntergänge genießen kann.

Zuletzt befand sie sich auf einem ausgedehnten Trip durch Ägypten, an dem sie ihre Community auf Instagram mit vielen Postings und tollen Fotos teilhaben ließ.