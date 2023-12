Sonya Kraus: Darum legt die Moderatorin eine "Sendepause" ein

Frankfurt am Main - Moderatorin Sonya Kraus (50) wandte sich kürzlich mit einem Instagram-Video an ihre Fans - sie sprach über sehr ernste Belange.

"Hi, Ihr Lieben", beginnt Sonya ihre Ansprache und fährt dann fort: "Ich wollte mich nur mal kurz melden, weil ich ja in letzter Zeit eigentlich so gut wie gar nichts poste."

Die Frankfurterin veröffentlichte den Clip am gestrigen Freitagabend. In einem weinroten Negligé und mit voluminöser Haarmähne spricht die 50-jährige Schauspielerin darin in die Kamera ihres Smartphones.

Am Ende des Clips wirft die Moderatorin ihren Fans einen symbolischen Kuss zu und lächelt in die Kamera. © Screenshot/Instagram/sonyakraus

"Ich finde, in der Welt - und auch bei uns in unserem Land - gibt es momentan so weltbewegende, dramatische gesellschaftliche und politische Dinge zu besprechen, da fällt es mir unfassbar schwer, hier teilweise Belanglosigkeiten zu posten", erklärt die Frankfurterin ihre gegenwärtige Inaktivität auf Instagram.

"Ich hoffe, Ihr verzeiht mir das", fügt die 50-Jährige zum Abschluss hinzu, wirft ihren Zuschauern einen symbolischen Kuss zu und lächelt.

Auf welche gesellschaftlichen und politischen Krisen Sonya Kraus mit ihrem Statement genau anspielt, blieb unklar. Tatsächlich ist unsere aktuelle Gegenwart jedoch reich an krisenhaften Entwicklungen - diverse Kommentatoren sprechen daher auch von einer sogenannten "Polykrise".

Die Aussagen der Moderatorin können genauso auf den gegenwärtigen Krieg im Nahen Osten bezogen sein wie auf den Ukraine-Krieg oder einen in der Zukunft drohenden, möglichen Krieg zwischen den USA und China.

Ebenso könnten Sonyas Bedenken der Welle an Antisemitismus in Deutschland gelten oder dem Erstarken der in Teilen rechtsextremistischen AfD in der Bundesrepublik, welches wiederum von Soziologen auf soziale Krisen in unserem Land zurückgeführt wird.