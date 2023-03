30.03.2023 11:18 824 Sonya Kraus macht Geständnis auf Instagram: Auf diesen Fetisch steht sie total

Fernsehmoderatorin Sonya Kraus (49) machte am Mittwoch ein Geständnis auf Instagram: Jeder hat so seinen kleinen Fetisch, ne?, sagte sie in einer Story.

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Wenn von einem "Fetisch" die Rede ist, dann ist der Gedanke an ungewöhnliche bis absonderliche Sexualpraktiken nicht weit. Moderatorin und Schauspielerin Sonya Kraus (49) verriet am gestrigen Mittwochabend, welche Objekte sie ganz besonders anziehen. Fernsehmoderatorin Sonya Kraus (49) wurde 1998 zu Beginn ihrer Karriere als Assistentin der Sendung "Glücksrad" bekannt - sie hat rund 156.000 Follower auf Instagram. © Screenshot/Instagram/sonyakraus "Jeder hat so seinen kleinen Fetisch, ne?", sagte die Frankfurterin mit einem breiten Grinsen in einer Instagram-Story. Sie fügte hinzu: "Bei mir sind's nun mal unter anderem Cowboyboots." Dazu schwenke sie die Kamera ihres Smartphones über eine Reihe von Cowboystiefeln in den unterschiedlichsten Farben, die fein säuberlich nebeneinander an einer Wand standen. Sonya Kraus Sonya Kraus im Brautkleid gesichtet: Steht die Hochzeit kurz bevor? Von metallisch-blau gefärbten Stiefeln über ein rosafarbenes und ein rotes Paar waren diverse Variationen der extravaganten Fuß-Bekleidung zu sehen. "Das ist jetzt nur die kleine Auswahl", setzte Sonya Kraus mit einem verschmitzten Lächeln hinzu - die 49-Jährige hat also offenbar noch deutlich mehr derartige Stiefel in ihrer Sammlung. Unbeantwortet blieb allerdings die Frage, ob die Frankfurterin das Wort "Fetisch" in diesem Zusammenhang wirklich mit seiner erotischen Bedeutung verwendete. Ebenso besteht auch die Möglichkeit, dass sie damit nur zum Ausdruck bringen wollte, dass sie einfach eine überaus leidenschaftliche Sammlerin von Cowboyboots ist. Spannend ist zudem, welche anderen "Fetische" Sonya Kraus noch hat. Sie sagte ja, dass die Stiefel nur ein Beispiel "unter anderen" seien. Zu einer ganzen Reihe unterschiedlich gefärbter Cowboystiefel sagte Sonya Kraus (49) mit einem verschmitzten Lächeln: "Das ist jetzt nur die kleine Auswahl." © Screenshot/Instagram/sonyakraus Sonya Kraus überstand Brustkrebs-Erkrankung und machte anderen betroffenen Frauen Mut Von Herbst 2021 an unterzog sich Sonya Kraus einer Chemotherapie, bei ihr war Brustkrebs festgestellt worden. Dabei ging die Frankfurterin von Anfang an sehr offen mit der Thematik um, wodurch sie vielen anderen betroffenen Frauen Mut machte. Die 49-Jährige sprach auch das Thema "Perücken" oft auf Instagram an, denn durch die Therapie wurden ihre Haare stark in Mitleidenschaft gezogen. Im Februar besuchte sie zum ersten Mal seit langer Zeit wieder einen Frisör - die 49-Jährige war davor ziemlich aufgeregt, wie sie damals auf Instagram verriet.

Titelfoto: Screenshot/Instagram/sonyakraus