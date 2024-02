Sophia Thiel kurz vor "Let's Dance" extrem aufgeregt: So bekämpft sie ihre Nervosität

Sophia Thiel (28) hat es nach Köln geschafft. In der Domstadt geht es für die Bayerin auf das Tanzparkett. © Montage: Oliver Berg dpa/lnw, Screenshot/Instagram Sophia Thiel

Wie in mehreren Storys auf Instagram zu sehen ist, hat es die Influencerin, die sich bereits in einem Video auf YouTube ausführlich zu ihrer Teilnahme an dem Format geäußert hat, unbeschadet vom Berliner Hauptbahnhof in die Domstadt geschafft.

Nach ihrer Ankunft im Hotel am Montagabend durften sich die mehr als 1,3 Millionen Menschen, die der Bayerin auf der Social-Media-Plattform folgen, über eine kleine Roomtour freuen. Und ihre temporären vier Wände können sich sehen lassen.

"Es ist richtig schön", ist in einem kurzen Video zu hören, während die Kamera durch das Zimmer schwenkt. Vor allem das Badezimmer - inklusive Jacuzzi - vermag dabei durchaus zu beeindrucken. Bis Samstag ist Thiel in ihrer Bleibe einquartiert.

Bereits am heutigen Dienstag steht das erste Gruppentraining auf dem Programm. Viel Zeit bleibt nicht mehr, der von den Fans ersehnte Startschuss für die bereits 17. Staffel der Tanz-Show fällt bereits in wenigen Tagen am Freitagabend.