Schlimmste überstanden? Sophia Thiel: "So kraftlos dem Thema gegenüber"

Abgesehen von der Arbeit mit professioneller Hilfe gibt es laut Thiel im Privaten so einige Dinge, die ihr Seele glücklich machen, ihr helfen können. "Am allermeisten meine Familie und Freunde, Natur, der Kraftsport, Eisbaden und Musik."

Das Erstgespräch mit ihrem neuen Therapeuten sei "ganz gut" verlaufen. Sie sei davor komischerweise sehr aufgeregt gewesen, "obwohl das Prozedere ja eigentlich nichts Neues für mich ist". Ihre vorherige Therapeutin habe derzeit leider keine Kapazitäten mehr gehabt, sie deshalb an einen Kollegen in der Hauptstadt vermittelt.

Sophia Thiel (29) war ein Teil der "Let's Dance"-Staffel. © Rolf Vennenbernd/dpa

Auf Nachfrage räumt die heimatverbundene 29-Jährige, die vorerst aber auch weiterhin in Berlin ihren Lebensmittelpunkten haben möchte, ein, wegen des Rückfalls enttäuscht gewesen zu sein.

"Bin so kraftlos dem Thema gegenüber und einfach nur noch genervt, weil mich das schon so lange begleitet", erklärt Thiel. Sie sehe die vergangenen Wochen als Zeichen ihres Körpers, weiter an sich arbeiten zu müssen. Den Rückfall als solchen will sie "abhaken, daraus lernen und weitermachen".

Eine gesunde Haltung, im Leben geht es schließlich darum, immer weiter (an sich selbst) zu wachsen.

Am meisten gewachsen ist die Bayerin nach eigener Aussage durch ihre Teilnahme an "Let's Dance". Mit ihrem Tanzpartner Alexandru Ionel (29), der mit seiner Frau Patricija (29) erneut Nachwuchs erwartet, hat Thiel weiter Kontakt.

Wann es zu einem Wiedersehen kommt, steht demnach zwar noch nicht fest, es scheint aber nur eine Frage der Zeit zu sein.

Apropos Blick nach vorne: Thiel feiert am 13. März des kommenden Jahres ihren 30. Geburtstag. Sorgen bereitet der Ehrentag ihr nicht - im Gegenteil. "Das wird nächstes Jahr fett gefeiert. Habe so das Gefühl, dass meine 30er die besten Jahre ever werden", blickt sie voraus. "Meine 20er waren mehr als lost, wild und chaotischen gewesen ... byeeeeee".