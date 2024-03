Streit bei Sophia Thiel und "Let's Dance"-Partner? Das sagt sie dazu

Das ist in der Tat ein deutliches Alarmzeichen, ist der 29-Jährige doch die überwiegende Zeit in den ins Netz gestellten Storys und Videos geradezu aufreizend gut gelaunt und stellt das auch deutlich mit Worten und Taten zur Schau. Ionel hakte an der Stelle jedoch direkt ein - und erklärte, dass er manchmal auch einfach müde und nicht unzufrieden sei.

Beide werden am heutigen Freitagabend auf RTL zur Primetime mit einem Wiener Walzer zum Song "That's How It Goes" von Zoe Wees und 6lack versuchen, Joachim Llambi (59) und Co. von sich zu überzeugen und sich so in die nächste Runde zu tanzen. Erst einmal gab es allerdings offene Worte.

Was kann das Duo beim Wiener Walzer am heutigen Freitagabend auf das Parkett zaubern? Die Stimmung vor der Show ist gut. © Screenshot/Instagram Sophia Thiel

Im Zuge der Durchlaufproben vor der Show kam die Frage auf, ob beide bereits aufgeregt seien. Diese gab Thiel zunächst einmal an ihren Parkettpartner weiter - der sich seiner Sache doch sehr sicher ist.

"Ich bin überhaupt nicht aufgeregt, weil ich an dich glaube", erklärte Ionel in einer weiteren Story an die in der Regel recht nervöse Rosenheimerin gerichtet.

Beim bisherigen Lieblingstanz hat das Duo derweil die Erwartungen der gemeinsamen Fans deutlich nach oben geschraubt. Bei diesem soll es sich um den Walzer handeln, den alle, die es mit dem "Team Soale" halten, erst am Abend zu sehen bekommen.

Passend dazu wurde auch gefragt, wie lange es denn dauere, eine Choreo zu erstellen und wie das in der Kürze der Zeit überhaupt möglich sei.

"Eine sehr, sehr coole Frage", freute sich Ionel. Die Aufgabe nehme normalerweise den gesamten Samstag in Anspruch. Nach einer Show am Freitagabend bleibt also nicht viel Ruhe zum Durchschnaufen. Was unter anderem dazu gehört? Inszenierungs- und Kostümbesprechung, Schrittkreierung und "sich etwas überlegen, womit man seinen Promi glücklich machen kann".

Laut Thiel folge innerhalb der Woche dann Anpassung. "Wir verändern das im Laufe der Zeit auch nochmal - was mir steht, was ich machen kann und was eher nicht." Letztlich würden es die Profis aber immer irgendwie schaffen, dass die jeweiligen Promis es bis zum Freitagabend und der Show "doch hinkriegen". Wie gut das in dieser Woche bei Thiel und Ionel geklappt hat, bekommen alle Interessierten in wenigen Stunden ab 20.15 Uhr live und in Farbe zu sehen.