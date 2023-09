Babyglück bei Sophia Thomalla und Alexander Zverev?

Mit diesem Foto heizte die 33-Jährige die Gerüchteküche natürlich an.

Alexander Zverev gewann vor wenigen Tagen sein 21. ATP-Turnier in China. Lebensgefährtin Sophia Thomalla war mit vor Ort und als Preis bekam der 26-Jährige vier Kuscheltier-Pandas geschenkt.

Sophia Thomalla unterstützt ihren Freund regelmäßig bei seinen Turnieren vor Ort. © Sven Hoppe/dpa

Die Fans des Glamour-Paares müssen wohl weiter auf die Nachricht warten, dass die beiden ein Kind erwarten. Denn bei diesem Foto handelt es sich nur um einen Scherz der Moderatorin.

Laut der 33-Jährigen geht es bei der Rede vom Kinderzimmer nicht etwa um das für den eigenen Nachwuchs, sondern um das alte Kinderzimmer von Alexander Zverev.

Wie er in seiner eigenen "RTL-Doku" berichtet, sammelt der 26-Jährige weiter fleißig Plüschtiere: "Die sind mehr so für Mama. Jeden Morgen, wenn ich aus dem Haus gegangen bin, hatte sie schon eine Reihenfolge, wie sie die Kuscheltiere aufs Bett tut. Und das macht sie bis heute noch."

Trotz der Tatsache, dass es jetzt noch keine Baby-News gibt, ist ein gemeinsames Kind nicht auszuschließen. Sophia Thomalla äußerte sich in der Vergangenheit recht offen, was ein mögliches erstes Kind angeht. Bevor sich die 33-Jährige endgültig niederlassen möchte, wolle sie jedoch noch ein paar andere Projekte anpacken. Ein gänzliches Nein zu Kindern hört sich anders an.