Sophia Thomalla haut Fans im sexy Strand-Outfit um: "Bin total hin und weg"

Sophia Thomalla hat einen neuen Schnappschuss vor der tropischen Traumkulisse von Ko Samui gepostet, der bei ihren Fans auch für Kritik gesorgt hat.

Von Thorben Gotthardt

Ko Samui - Sophia Thomalla (33) befindet sich zurzeit auf der thailändischen Insel Ko Samui, wo die neue Staffel der Datingshow "Are You The One?" (AYTO) gedreht wird.

Sophia Thomalla (33) verbindet gerade Arbeit und Urlaub auf Ko Samui. © Screenshot/Instagram/sophiathomalla (Bildmontage) Nach ihrer Ankündigung "Auf nimmer Wiedersehen, Paros" befürchteten viele Fans der Reality-Serie, dass Thomalla als Moderatorin aussteigen könnte. Allerdings handelte es sich lediglich um einen geschickt inszenierten Cliffhanger, denn der TV-Star steig nicht aus, sondern lediglich der Drehort wurde von Griechenland nach Thailand verlagert. "Leute, ich sag mal so: Ich hatte keinen Bock mehr auf Ouzo und Souvláki, deswegen wird jetzt aus AYTO, TAYTO. Die neue Staffel 'Are You The One', jetzt aus Thailand", kündigte die 33-Jährige kürzlich in einem Video bei Instagram an. Sophia Thomalla So haben sich Sophia Thomalla und Alexander Zverev kennengelernt In dem Beitrag gönnte sie sich auch einen kleinen Seitenhieb auf die "Letzte Generation": "Bei mir gibts dieses Jahr Klimawandel. Hier kleben aber nur die Klamotten", machte sich die Berlinerin erneut über die als "Klima-Kleber" bekannten Aktivisten lustig. Für ihr neuestes Posting bei der Social-Media-Plattform musste Sophia allerdings auch selbst Kritik einstecken. Auf einem Schnappschuss von der tropischen Trauminsel posiert die Beauty in einem grünen Badeanzug, über dem sie ein großmaschiges grünes Trägerkleid trägt. Lässig lehnt sie sich vor strahlend blauem Himmel an den Stamm einer Palme, während im Hintergrund die türkisfarbenen Fluten des Golfs von Thailand zu erkennen sind.

Sophia Thomalla konnte nicht alle Fans bei Instagram mit ihrem sexy Foto begeistern