Sophia Thomalla lässt tief blicken: "Das ist die Frau meines Lebens"

Sophia Thomalla (33) erkundet die Inselwelt Thailands auf einem Boot. © Screenshot/Instagram/sophiathomalla (Bildmontage)

Auf der Insel Ko Samui wird nämlich aktuell die neue Staffel von "Are You the One" in Szene gesetzt und während der Drehpausen lässt es sich die 33-Jährige in der malerischen Inselwelt im Golf von Thailand gutgehen.

Auf einem Boot sitzend lächelt die blonde Beauty in die Kamera, im Hintergrund der Ozean. Bekleidet ist sie mit einem roten Bikini-Oberteil und einer rosafarbenen Jeans-Hotpants, die durch das angewinkelte Bein der Berlinerin einen tiefen Einblick gewährt und nur das Nötigste abdeckt.

"Cry me an ocean and I will take a swim in it", kommentiert die Freundin von Tennis-Ass Alexander Zverev (26) den Schnappschuss passend zur traumhaften Kulisse.

Die Fans haben allerdings nur Augen für ihren Liebling und feiern Sophia in der Kommentarspalte.