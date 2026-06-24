Sophia Thomalla mit süßer Liebeserklärung an Zverev: "Bin wahnsinnig stolz"
Berlin - So persönlich zeigt sich Sophia Thomalla (36) nur selten: In einem aktuellen Interview spricht sie offen über ihre Beziehung zu Alexander Zverev (29). Darin macht sie dem Tennisprofi eine süße Liebeserklärung.
"Ich bin wahnsinnig stolz", sagt Thomalla im Gespräch mit "Bunte" über Zverev, der sich zuletzt mit seinem Turniersieg bei den French Open seinen ersten Grand-Slam-Titel holte.
Seit mehreren Jahren sind die beiden ein Paar, doch öffentliche Statements über ihre Gefühle waren bisher eher die Ausnahme.
"Ich wäre auch glücklich mit ihm, wäre er nicht so erfolgreich", erklärte sie gegenüber "Bunte". Zugleich weiß sie, wie ernst ihr Partner seine eigene Karriere nimmt: "Andererseits möchte ich ja, dass er glücklich ist – und da spielt natürlich extrem mit rein, ob er Turniere gewinnt."
Doch die enge Verbindung des Promi-Paars zeigt sich auch abseits der großen Siege im privaten Bereich. Nach einer schwierigen Phase, in der Zverev selbst über mentale Belastungen sprach, etwa nach dem Ausscheiden in der ersten Runde bei Wimbledon im vergangenen Jahr, stand Thomalla unterstützend an seiner Seite.
Sophia Thomalla: So unterstützt sie ihren Partner Alexander Zverev
"Ich tue natürlich mein Bestes, dass er gute Laune hat", sagte die "Are You The One?"-Moderatorin. Mit einem Augenzwinkern ergänzte sie: "Vielleicht sorge ich auch ab und zu mal dafür, dass er schlechte Laune hat. Aber unterm Schnitt mache ich alles dafür, dass er gute Laune verspürt."
Gemeinsame Auftritte sind aufgrund voller Terminkalender von Sophia und Alexander nicht selbstverständlich. Während Zverev bei internationalen Turnieren antritt, ist Thomalla beruflich eingebunden. "Ich bin leider mit RTL on tour", so ihre Erklärung.
Die Spiele verfolge sie daher häufig aus der Distanz – und sei trotzdem nicht unbedingt entspannter: "Wenn ich dabei bin, bin ich nicht so nervös wie vor dem Fernseher."
Titelfoto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa