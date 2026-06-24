Sophia Thomalla mit süßer Liebeserklärung an Zverev: "Bin wahnsinnig stolz"

Berlin - So persönlich zeigt sich Sophia Thomalla (36) nur selten: In einem aktuellen Interview spricht sie offen über ihre Beziehung zu Alexander Zverev (29). Darin macht sie dem Tennisprofi eine süße Liebeserklärung.

Alexander Zverev (29) und Sophia Thomalla (36) sind seit Oktober 2021 offiziell ein Paar. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

"Ich bin wahnsinnig stolz", sagt Thomalla im Gespräch mit "Bunte" über Zverev, der sich zuletzt mit seinem Turniersieg bei den French Open seinen ersten Grand-Slam-Titel holte.

Seit mehreren Jahren sind die beiden ein Paar, doch öffentliche Statements über ihre Gefühle waren bisher eher die Ausnahme.

"Ich wäre auch glücklich mit ihm, wäre er nicht so erfolgreich", erklärte sie gegenüber "Bunte". Zugleich weiß sie, wie ernst ihr Partner seine eigene Karriere nimmt: "Andererseits möchte ich ja, dass er glücklich ist – und da spielt natürlich extrem mit rein, ob er Turniere gewinnt."

Doch die enge Verbindung des Promi-Paars zeigt sich auch abseits der großen Siege im privaten Bereich. Nach einer schwierigen Phase, in der Zverev selbst über mentale Belastungen sprach, etwa nach dem Ausscheiden in der ersten Runde bei Wimbledon im vergangenen Jahr, stand Thomalla unterstützend an seiner Seite.