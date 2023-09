Sophia Thomalla postet Pärchen-Fotos aus dem Liebes-Urlaub mit Alexander Zverev

Sophia Thomalla (33) und Alexander Zverev (26) lassen die Seele baumeln. © Screenshot/Instagram/sophiathomalla

Der Tennis-Star steckt im Verletzungspech. Der Weltranglisten-Zehnte zog sich bei den US-Open im Viertelfinalspiel gegen Carlos Alcaraz (20) eine Muskelblessur im Oberschenkel zu.

Nun muss das deutsche Tennis-Team auf den Hamburger in der Davis-Cup-Relegation in Bosnien-Herzegowina verzichten und setzt nach dem Ausfall auf Maximilian Marterer (28).

Aktuell urlauben Thomalla und Zverev in Frankreich und lassen die Seele baumeln, wie eine Fotostrecke des Models auf ihrem Instagram-Profil zeigt.

"Big cities are nice, big oceans are better" (übersetzt: Große Städte sind nett, große Ozeane sind besser), schrieb die Ex-Freundin von Till Lindemann (60) zu den fünf Momentaufnahmen und verweist damit offenbar auf ihren kürzlichen Urlaub in New York.

Auf einem Foto schmiegt sich die Unternehmerin an die Wange des Tennis-Stars und schaut mit einer Sonnenbrille auf der Nase verliebt in die Kamera, auf zwei anderen Bildern zeigt sich Zverev in Badeshorts und ohne Oberteil. Die Schnappschüsse entstanden ganz offensichtlich am Mittelmeer. Thomalla gab als Ortsangabe bei Instagram Korsika an.