Sorge um Franz Beckenbauer wächst: Dem "Kaiser" geht es nicht gut!

Österreich - Eine Nation bangt um ihren "Kaiser"! Aus der Öffentlichkeit hat sich Franz Beckenbauer (78) fast gänzlich zurückgezogen, seit einiger Zeit plagen ihn gesundheitliche Probleme. In einer neuen Dokumentation hat sein Bruder nun einen Einblick gewährt, der die Sorge um die deutsche Fußball-Lichtgestalt weiter anwachsen lässt.

Inzwischen lebt Franz Beckenbauer (78) zurückgezogen in Österreich. © INA FASSBENDER / POOL / AFP

"Wenn ich jetzt sagen würde, es geht ihm gut, dann würde ich lügen, und ich lüge ungern. Es geht ihm nicht gut", erklärte Walter Beckenbauer (82) in der ARD-Doku, die am 8. Januar um 20.15 Uhr auf dem Sender ausgestrahlt wird. Zuvor steht sie bereits ab dem 2. Januar in der Mediathek zur Verfügung.

Der rund 90-minütige Film beleuchtet das glorreiche Sportlerleben des Weltmeisters von 1974 und 1990, aber auch den vermeintlichen Bestechungs-Skandal um die WM 2006 in Deutschland.

Die Politiker Otto Schily (91, SPD), Joschka Fischer (75, Die Grünen) und der erst am Dienstagabend verstorbene Ex-Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble (†81, CDU) nehmen den zweifachen Ballon-d'Or-Gewinner darin in Schutz. Der Eklat habe ihm schwer zugesetzt, er sei in der Folge außerdem ungerecht behandelt worden.

In letzter Zeit ist es allerdings bedenklich ruhig um Beckenbauer geworden. Bekannt ist nur, dass er mittlerweile in Österreich lebt. Auch in der Doku kommt der "Kaiser" nicht selbst zu Wort.

Dafür bestätigte sein Bruder, was viele bereits befürchtet hatten. Der Gesundheitszustand der lebenden Legende scheint sich immer weiter zu verschlechtern.