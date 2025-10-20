Sorgen um Katharina Eisenblut: "DSDS"-Star unheilbar krank
Köln/Augsburg - Anfang des Jahres erst ist Ex-"DSDS"-Sternchen Katharina Eisenblut (31) zum zweiten Mal Mutter geworden. Jetzt bereitet sie ihren Fans Sorgen mit Neuigkeiten zu ihrer Gesundheit.
Denn vor wenigen Tagen hat sie ihre gesundheitlichen Probleme öffentlich gemacht und verraten, dass sie an einer unheilbaren Krankheit leidet.
Um welche Erkrankung es sich handelt, möchte sie aber nicht sagen. "Bei mir wurde kein Fibromyalgie-Syndrom festgestellt", klärt die 31-Jährige in einem Interview bei "Promiflash" auf, nachdem einige ihrer Anhänger gemunkelt hatten, dass sie daran leiden könne.
Es handele sich um eine andere Erkrankung, bei der jedoch auch starke Schmerzen vorkommen würden. Allerdings habe es nichts mit dem oben erwähnten Syndrom oder hormonellen Ursachen zu tun.
"Ich bin gerade dabei, mich Schritt für Schritt mit allem auseinanderzusetzen und meinen Körper neu kennenzulernen", verrät die einstige Teilnehmerin von "Deutschland sucht den Superstar".
Zudem sei ihr Lebenswille größer als jede Diagnose und es sei ihr ein Anliegen gewesen, offen damit umzugehen.
"DSDS"-Star Katharina Eisenblut erhält Kritik für ihren Weg, die Krankheit öffentlich zu machen
Für den Weg, ihre Erkrankung über die sozialen Medien öffentlich zu machen, habe sie jedoch auch einige Kritik erhalten.
"Ich verstehe, dass nicht jeder das nachvollziehen kann. Aber ich bin einfach ein Mensch, der offen durchs Leben geht", erklärt Katharina.
Sie teile die Dinge nicht, um Mitleid zu erhalten, sondern um zu zeigen, dass man fallen, aber trotzdem wieder aufstehen könne.
"Ich glaube, dass Ehrlichkeit verbindet, und dass man Menschen Mut machen kann, wenn man zeigt, dass man auch als öffentliche Person verletzlich ist", führt die 31-Jährige weiter aus.
Und wenn sie nur einer Person da draußen das Gefühl geben könne, nicht allein zu sein, dann wäre es das alles wert. "Echtheit ist für mich keine Schwäche - sie ist meine größte Stärke", macht die Sängerin abschließend klar.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/katharina_eisenblut_offiziell (Screenshots)