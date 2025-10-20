Sorgen um Katharina Eisenblut: "DSDS"-Star unheilbar krank

Köln/Augsburg - Anfang des Jahres erst ist Ex-" DSDS "-Sternchen Katharina Eisenblut (31) zum zweiten Mal Mutter geworden. Jetzt bereitet sie ihren Fans Sorgen mit Neuigkeiten zu ihrer Gesundheit.

Katharina Eisenblut (31) hat mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. © Bildmontage: Instagram/katharina_eisenblut_offiziell (Screenshots)

Denn vor wenigen Tagen hat sie ihre gesundheitlichen Probleme öffentlich gemacht und verraten, dass sie an einer unheilbaren Krankheit leidet.

Um welche Erkrankung es sich handelt, möchte sie aber nicht sagen. "Bei mir wurde kein Fibromyalgie-Syndrom festgestellt", klärt die 31-Jährige in einem Interview bei "Promiflash" auf, nachdem einige ihrer Anhänger gemunkelt hatten, dass sie daran leiden könne.

Es handele sich um eine andere Erkrankung, bei der jedoch auch starke Schmerzen vorkommen würden. Allerdings habe es nichts mit dem oben erwähnten Syndrom oder hormonellen Ursachen zu tun.

"Ich bin gerade dabei, mich Schritt für Schritt mit allem auseinanderzusetzen und meinen Körper neu kennenzulernen", verrät die einstige Teilnehmerin von "Deutschland sucht den Superstar".

Zudem sei ihr Lebenswille größer als jede Diagnose und es sei ihr ein Anliegen gewesen, offen damit umzugehen.