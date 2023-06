"Spider-Boys": Tom Holland hat Spider-Man-Gruppenchat mit seinen Vorgängern

Maguire hatte von 2002 bis 2007 in drei Filmen Spider-Man gespielt, ab 2012 verkörperte Garfield den Marvel-Helden, Holland war erstmals 2016 als neuer Spider-Man zu sehen.

"Wir haben diese großartige Verbindung als drei Menschen, die etwas so Einzigartiges erlebt haben, dass wir wirklich wie Brüder sind", sagte der Brite dem US-Magazin "The Hollywood Reporter" .

Für den Kino-Hit "Spider-Man: No Way Home" (2021) schlüpften Garfield und Maguire dann noch einmal in ihre Superhelden-Kostüme, um neben Holland Spider-Man-Versionen aus anderen Universen zu spielen.