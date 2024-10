Sport und Periode? Fitness-Influencerin hat Tipp für alle Frauen

Die junge Frau aus Gießen wandte sich am Mittwoch mit einem Instagram-Reel an ihre rund 111.000 Follower. Einige darunter gehen während ihrer Menstruation aufgrund von Bauchschmerzen nämlich nicht zum Sport.

Im Anschluss an diese Ausführungen formuliert die Gießenerin einen konkreten Tipp an ihre weiblichen Follower: "Fange doch einfach mal an, ein bisschen auf dem Laufband zu gehen, in einem Tempo, das für Dich angenehm ist, und schaue dann, welche Übungen Du ausführen kannst, ohne Schmerzen zu haben."

In dem Text, welchen die 28-Jährige zu dem Reel verfasste, gibt sie zusätzlich noch den Hinweis: "Es muss nicht ein ultrakrasses, intensives Workout am absoluten Limit sein." Es reiche völlig, sich schlicht zu bewegen, um durch die Menstruation verkrampfte Muskeln zu lockern.