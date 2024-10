Fitness-Influencerin packt über Social-Media-Lügen aus: "Das ist literally ihr Job"

Influencerin Lea Künzl (28) alias Lealoveslifting klärte ihre Follower einmal mehr über das Social-Media-Business auf. © Montage: Instagram/LeaLovesLifting_official

Lea Künzl (28) ist selbst Fitness-Influencerin und ihrer Followerschaft besser bekannt unter dem Alias Lealoveslifting. In ihrem aktuellen Video auf Instagram sprach sie eben genau darüber, dass ein Vergleich mit ihr oder einer oder einem ihrer Kolleginnen oder Kollegen keinerlei Sinn ergebe.

Betitelt wurde die kurze Aufnahme mit den Worten: "Warum du wahrscheinlich nie so aussehen wirst wie dein Lieblings-Fitness-Influencer".

So gab Lea zu bedenken, dass sich die meisten der Social-Media-Stars der Branche per Bearbeitungs-Tools weitaus vorteilhafter darstellten, als es in der Realität der Fall sei. In den sozialen Medien sei eben nicht alles Gold, was glänzt.

Zudem sei die entsprechend sportliche und muskulöse Optik auch schlichtweg dem Fakt geschuldet, dass Fitness-Influencer mit der Einhaltung einer gewissen Ernährungsform und nahezu täglichem Training ihr Geld verdienen: "Das ist literally ihr Job", fügte Lea an.

Ein "Luxus", der eben nicht jedem Otto Normalbürger vorbehalten sei.