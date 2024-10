Staatsanwaltschaft fahndet nach Marc Terenzi! Jetzt äußert sich der Sänger

Zumindest aber reagierte mittlerweile der Sänger auf die Schlagzeilen. Auf seinem Instagram-Kanal bat er um Entschuldigung. "Es war niemals meine Intention", schrieb er in einer Story. Seine derzeit vorherrschenden Umstände hätten sehr viel Zeit in Anspruch genommen.

Das Problem: Die Staatsanwaltschaft konnte Terenzi nicht kontaktieren, will er derzeit an keinem Wohnort gemeldet ist. Daher veranlasste sie eine "Aufenthaltsfahndung zwecks Ermittlung der Anschrift". Ob diese noch aktuell ist, ist unklar.

Der 46-Jährige war im vergangenen Jahr in die Schlagzeilen geraten, als er und seine damalige Verlobte Verena Kerth (43) sich in einem Hotel eine handfeste Auseinandersetzung lieferten, an dessen Ende er von der Polizei abgeholt werden und die Nacht in einer Zelle verbringen musste .

Der Sänger meldete sich auf Instagram zu den Schlagzeilen zu Wort. © Screenshot/Instagram/marc_terenzi

All das setzte dem Musiker zu. "Ich muss mich bei der Hamburger Staatsanwaltschaft dafür entschuldigen, dass ich noch an keiner neuen Adresse gemeldet bin", erklärte er. "Ich befand mich in einer hoffnungslosen Situation und in extremer psychischer Not."

Vor allem gegen seine Alkoholsucht will Terenzi ankämpfen. "Sogar in meinem dunkelsten Moment habe ich die Stärke gefunden, nach Hilfe zu fragen", fuhr er fort. "Ich brauche aber Frieden, um diese unglaublich harte Reise zu Ende zu bringen."

Schon vor einiger Zeit hatte sich der 46-Jährige aus der Klinik zu Wort gemeldet. "Ich schreibe, weil ich es sehr ernst nehme", betonte er. "Stück für Stück werde ich meine Probleme lösen, meine Vergangenheit aufräumen und letztlich herausfinden, wer ich bin."

Bleibt nur zu hoffen, dass es nicht nur bei der Zuversicht, die er hat, bleibt.