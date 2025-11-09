Stefan Mross lässt Gala platzen, Veranstalter kalt erwischt: "War nicht mehr zu erreichen"
Bad Neuenahr-Ahrweiler - Am Freitagabend wurde bei der festlichen Ahrtal-Gala im "Steigenberger Kurhaus" Stefan Mross (49) als Stargast angekündigt. Doch der Schlagerstar sagte seinen Auftritt völlig unerwartet ab.
Mross, der als Moderator der Veranstaltung vorgesehen war, hatte 12 Stunden vor Beginn der Gala plötzlich aus privaten Gründen per WhatsApp-Nachricht abgesagt, hieß es in einer offiziellen Mitteilung des Ahrtal-Tourismus.
"Er war für uns leider auch nicht mehr zu erreichen", sagte Andreas Lambeck, Geschäftsführer der Ahrtal Marketing GmbH.
Spontan sprang "Stern-TV"-Moderator Dieter Könnes (53) ein und führte zusammen mit der ehemaligen Deutschen Weinkönigin aus dem Ahrtal, Eva Lanzerath (27), durch den Abend.
Die Ahrtal-Gala hatte sei Wochen mit Mross auf Social Media geworben. So erwartete die Gäste ein exklusives Vier-Gänge-Menü, eine erlesene Weinverkostung und eine Aftershow-Party mit dem TV-Star, wie es in einem Facebook-Post hieß.
Nach der Flutkatastrophe im Juli 2021 wollte die Region nun mit dem rauschenden Fest ein "sichtbares Zeichen für Aufbruch und Lebensfreude" setzten.
Ahrtal-Gala muss Mross kurzfristig ersetzen: Dieter Könnes springt ein
Es ist nicht das erste Mal, dass Mross seiner Verpflichtung nicht nachkommt. Bereits im September 2024 kam es zu einem ähnlichen Vorfall. Damals sollte der 49-Jährige den Anstich im Oktoberfest-Zelt "Wildstuben" übernehmen, doch das Management des "Immer wieder sonntags"-Moderators sagte den Termin wenige Stunden vorher per SMS ab.
Das Ahrtal ließ sich von Mross Wankelmut allerdings nicht beirren: 400 Gäste genossen das Comeback der Region und feierten stattdessen mit Moderator Könnes. "Was für ein tolles Ambiente", zeigte sich der 53-Jährige auf Instagram begeistert.
"Diese Gala zeigt, wie viel Strahlkraft das Ahrtal hat – mit großartigen Weinen, engagierten Winzerinnen und Winzern und einer Lebensfreude, die ansteckt", so Veranstalter Lambeck.
