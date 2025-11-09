 1.409

Stefan Mross lässt Gala platzen, Veranstalter kalt erwischt: "War nicht mehr zu erreichen"

Stefan Mross sollte die Ahrtal-Gala moderieren, sagte jedoch kurzfristig aus privaten Gründen ab und ließ den Veranstalter stehen.

Von Friederike Hauer, Paulina Sternsdorf

Bad Neuenahr-Ahrweiler - Am Freitagabend wurde bei der festlichen Ahrtal-Gala im "Steigenberger Kurhaus" Stefan Mross (49) als Stargast angekündigt. Doch der Schlagerstar sagte seinen Auftritt völlig unerwartet ab.

Stefan Mross (49) moderiert zuverlässig "Immer wieder sonntags", doch seinen Gala-Auftritt ließ er platzen. (Archivfoto)
Stefan Mross (49) moderiert zuverlässig "Immer wieder sonntags", doch seinen Gala-Auftritt ließ er platzen. (Archivfoto)  © Philipp von Ditfurth/dpa

Mross, der als Moderator der Veranstaltung vorgesehen war, hatte 12 Stunden vor Beginn der Gala plötzlich aus privaten Gründen per WhatsApp-Nachricht abgesagt, hieß es in einer offiziellen Mitteilung des Ahrtal-Tourismus.

"Er war für uns leider auch nicht mehr zu erreichen", sagte Andreas Lambeck, Geschäftsführer der Ahrtal Marketing GmbH.

Spontan sprang "Stern-TV"-Moderator Dieter Könnes (53) ein und führte zusammen mit der ehemaligen Deutschen Weinkönigin aus dem Ahrtal, Eva Lanzerath (27), durch den Abend.

Ex-GNTM-Kandidatin steht zu ihren Pfunden: "Zeige gerne meine Kurven"
Promis & Stars Ex-GNTM-Kandidatin steht zu ihren Pfunden: "Zeige gerne meine Kurven"

Die Ahrtal-Gala hatte sei Wochen mit Mross auf Social Media geworben. So erwartete die Gäste ein exklusives Vier-Gänge-Menü, eine erlesene Weinverkostung und eine Aftershow-Party mit dem TV-Star, wie es in einem Facebook-Post hieß.

Nach der Flutkatastrophe im Juli 2021 wollte die Region nun mit dem rauschenden Fest ein "sichtbares Zeichen für Aufbruch und Lebensfreude" setzten.

Ahrtal-Gala muss Mross kurzfristig ersetzen: Dieter Könnes springt ein

"Stern-TV"-Moderator Dieter Könnes (53) sprang kurzfristig ein und moderierte die Gala.
"Stern-TV"-Moderator Dieter Könnes (53) sprang kurzfristig ein und moderierte die Gala.  © Guido Engels/RTL/dpa

Es ist nicht das erste Mal, dass Mross seiner Verpflichtung nicht nachkommt. Bereits im September 2024 kam es zu einem ähnlichen Vorfall. Damals sollte der 49-Jährige den Anstich im Oktoberfest-Zelt "Wildstuben" übernehmen, doch das Management des "Immer wieder sonntags"-Moderators sagte den Termin wenige Stunden vorher per SMS ab.

Das Ahrtal ließ sich von Mross Wankelmut allerdings nicht beirren: 400 Gäste genossen das Comeback der Region und feierten stattdessen mit Moderator Könnes. "Was für ein tolles Ambiente", zeigte sich der 53-Jährige auf Instagram begeistert.

"Diese Gala zeigt, wie viel Strahlkraft das Ahrtal hat – mit großartigen Weinen, engagierten Winzerinnen und Winzern und einer Lebensfreude, die ansteckt", so Veranstalter Lambeck.

"Trailer Park Boys"-Star wegen Sex-Verbrechen angeklagt
Promis & Stars "Trailer Park Boys"-Star wegen Sex-Verbrechen angeklagt

Erstmeldung 8. November, 12.57 Uhr; zuletzt aktualisiert 9. November, 13.53 Uhr

Titelfoto: Philipp von Ditfurth/dpa (Archivfoto)

Mehr zum Thema Promis & Stars: