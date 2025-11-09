Stefan Mross lässt Gala platzen, Veranstalter kalt erwischt: "War nicht mehr zu erreichen"

Bad Neuenahr-Ahrweiler - Am Freitagabend wurde bei der festlichen Ahrtal-Gala im "Steigenberger Kurhaus" Stefan Mross (49) als Stargast angekündigt. Doch der Schlagerstar sagte seinen Auftritt völlig unerwartet ab.

Stefan Mross (49) moderiert zuverlässig "Immer wieder sonntags", doch seinen Gala-Auftritt ließ er platzen. (Archivfoto) © Philipp von Ditfurth/dpa

Mross, der als Moderator der Veranstaltung vorgesehen war, hatte 12 Stunden vor Beginn der Gala plötzlich aus privaten Gründen per WhatsApp-Nachricht abgesagt, hieß es in einer offiziellen Mitteilung des Ahrtal-Tourismus.

"Er war für uns leider auch nicht mehr zu erreichen", sagte Andreas Lambeck, Geschäftsführer der Ahrtal Marketing GmbH.

Spontan sprang "Stern-TV"-Moderator Dieter Könnes (53) ein und führte zusammen mit der ehemaligen Deutschen Weinkönigin aus dem Ahrtal, Eva Lanzerath (27), durch den Abend.

Die Ahrtal-Gala hatte sei Wochen mit Mross auf Social Media geworben. So erwartete die Gäste ein exklusives Vier-Gänge-Menü, eine erlesene Weinverkostung und eine Aftershow-Party mit dem TV-Star, wie es in einem Facebook-Post hieß.

Nach der Flutkatastrophe im Juli 2021 wollte die Region nun mit dem rauschenden Fest ein "sichtbares Zeichen für Aufbruch und Lebensfreude" setzten.