Sender-Neustart ohne Stefan Raab? RTL verdonnert Show zu langer Zwangspause!
Köln - War's das, oder kommt sie noch mal wieder? Die Zukunft der "Stefan Raab Show" ist weiter ungewiss. Ein Blick in die RTL-Programmplanung dürfte den Fans nicht gefallen.
Mitte Dezember verabschiedete sich Stefan Raab von seinem Publikum in die Weihnachtspause. "Für dieses Jahr war es das. Aber keine Angst, wir kommen natürlich zurück", versprach der 59-Jährige in der letzten Ausgabe des vergangenen Jahres.
Zurückgekehrt ist der Entertainer aus der Zwangspause bis dato aber nicht. Und das wird wohl auch noch eine ganze Weile so bleiben. Der Grund sind jedoch nicht die zuletzt ins Bodenlose abgestürzten Quoten, sondern einige Feiertage sowie das von RTL geplante TV-Programm.
"Die Stefan Raab Show" lief stets mittwochs zur Primetime. Auf diesen Tag entfielen 2025 aber sowohl Heiligabend als auch Silvester. Am 7. Januar wurde zudem eine Ausgabe der 3-Millionen-Euro-Woche von "Wer wird Millionär?" gesendet.
Aktuell gibt es im Sendeplan von RTL einfach keinen Platz für Raab. Ein Sprecher erklärte bereits im Dezember: "Wir kommunizieren die Sendetermine der 'Stefan Raab Show' für 2026 und anderer Formate wie immer rechtzeitig im entsprechenden Programm-Vorlauf."
Kein Platz mehr für "Die Stefan Raab Show" im RTL-Sendeplan
Auch für einen ursprünglich freien Termin am 14. Januar wurde der Kölner nicht berücksichtigt. Hier setzen die Verantwortlichen des Privatsenders stattdessen auf Fußball. Um 20.30 Uhr steigt live im Free-TV die Bundesligapartie zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Bayern München.
Doch damit nicht genug: Raab-Fans werden sich noch viel länger gedulden müssen. Denn für den darauffolgenden Mittwoch (21. Januar) flimmert laut RTL-Programmkalender ab 20.15 Uhr eine Ausgabe von "stern TV Reportage" über die Bildschirme.
Ab dem 23. Januar steht dann das Dschungelcamp an. "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" läuft satte 17 Tage und blockiert demnach ebenfalls zwei Mittwochabende. Vor Mitte Februar kehrt "Die Stefan Raab Show" daher auf gar keinen Fall zurück.
Raab besitzt bei RTL einen hoch dotierten Fünf-Jahres-Vertrag. Nach seiner Sensations-Rückkehr ins TV im September 2024 folgten einige teure TV-Flops. Sein Comeback-Format "Du gewinnst hier nicht die Million" wurde bereits wieder eingestellt.
