Sender-Neustart ohne Stefan Raab? RTL verdonnert Show zu langer Zwangspause!

Köln - War's das, oder kommt sie noch mal wieder? Die Zukunft der " Stefan Raab Show " ist weiter ungewiss. Ein Blick in die RTL -Programmplanung dürfte den Fans nicht gefallen.

Stefan Raab (59) konnte die hohen Quoten-Erwartungen nach seiner Rückkehr ins TV bislang nicht erfüllen. © Jens Büttner/dpa

Mitte Dezember verabschiedete sich Stefan Raab von seinem Publikum in die Weihnachtspause. "Für dieses Jahr war es das. Aber keine Angst, wir kommen natürlich zurück", versprach der 59-Jährige in der letzten Ausgabe des vergangenen Jahres.

Zurückgekehrt ist der Entertainer aus der Zwangspause bis dato aber nicht. Und das wird wohl auch noch eine ganze Weile so bleiben. Der Grund sind jedoch nicht die zuletzt ins Bodenlose abgestürzten Quoten, sondern einige Feiertage sowie das von RTL geplante TV-Programm.

"Die Stefan Raab Show" lief stets mittwochs zur Primetime. Auf diesen Tag entfielen 2025 aber sowohl Heiligabend als auch Silvester. Am 7. Januar wurde zudem eine Ausgabe der 3-Millionen-Euro-Woche von "Wer wird Millionär?" gesendet.

Aktuell gibt es im Sendeplan von RTL einfach keinen Platz für Raab. Ein Sprecher erklärte bereits im Dezember: "Wir kommunizieren die Sendetermine der 'Stefan Raab Show' für 2026 und anderer Formate wie immer rechtzeitig im entsprechenden Programm-Vorlauf."