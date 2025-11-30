Deftiger Rückschlag für Stefan Raab: Nächste Show wird zum Quoten-Flop!

Köln - Das hat sich Stefan Raab (59) mit Sicherheit anders vorgestellt: Zwar verteidigte der Entertainer gemeinsam mit Michael "Bully" Herbig (57) bei " Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli" das Preisgeld von einer halben Million Euro, doch gegen einen anderen Show-Kollegen sah er kein Land!

Stefan Raab (59) und Michael "Bully" Herbig zogen gegenüber der Konkurrenz den Kürzeren. © RTL / Raab ENTERTAINMENT / Markus Hertrich

Denn Florian Silbereisen (44) sorgte mit seinem ARD-"Adventsfest der 100.000 Lichter" dafür, dass der Show-Gigant ein Debakel erlebte.

Während der 44-jährige Schlagersänger und Schauspieler sich über satte 4,52 Millionen Zuschauer freuen durfte und sich damit auch den Primetime-Sieg vor dem ZDF-Krimi einheimste, schalteten bei der vierten Ausgabe der Raab-Show lediglich 830.000 Menschen im Schnitt ein!

Nach dem Flop mit seiner "Stefan Raab Show" ein weiterer Rückschlag für den Kölner Comedian.

Und sogar im jungen Publikum der 14- bis 49-Jährigen ließ die vorweihnachtliche Show in der ARD den 59-Jährigen und seinen Kumpel "Bully" Herbig hinter sich.

Stolze 13,5 Prozent schauten sich die diesjährige Ausgabe mit Stars wie Andrea Berg (59), Howard Carpendale (79) und Pianist Lang Lang (43) an. Zudem bekamen sie einen atemberaubenden Auftritt von DJ Ötzi (54) und seiner Tochter Lisa-Marie (23) zu sehen.