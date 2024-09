Bei TV-Dreh: Stefan Raab wird Opfer von Verbrechen - So derbe droht er jetzt dem Täter!

Köln - Stefan Raab (57) berichtet in der zweiten Ausgabe von " Du gewinnst hier nicht die Million " von einem dreisten Verbrechen am Rande eines TV-Drehs. Dem Täter gibt er am Mittwochabend eine klare Botschaft mit auf den Weg!

Für die neue Ausgabe setzte sich der 57-Jährige in der Gürzenichstraße in der Kölner Innenstadt schlecht getarnt auf eine Bank, um dann mit nichts ahnenden Passanten ins Gespräch zu kommen.

Auch am gestrigen Mittwochabend gewann bei "DGHNDMBSR" keiner die eine Million Euro. © Julia Feldhagen/Raab Entertainment/RTL/dpa

Er selbst hat für die Wiederbeschaffung der Kamera allerdings noch ein Ass im Ärmel. Der Showmaster erklärte: "Der Täter denkt, keiner hat es gemerkt. Wir hatten eine weitere 360-Grad-Kamera installiert und du kannst dir vorstellen, was da drauf ist."

Zu guter Letzt ließ der frühere Wok-Weltmeister noch eine Drohung folgen. "In zwei Tagen ist das Ding wieder hier oder wir reißen dir so richtig den Ar*** auf", so seine deutliche Ansage an den Dieb. Die Adresse der Produktionsfirma stehe im Netz.

Ein Update zu dem Fall wird es sicherlich in der nächsten Ausgabe von "DGHNDMBSR" geben. Doch wie sah es eigentlich diesmal mit der Jagd auf die wöchentliche Million aus? Kurze Antwort: desaströs!

Kandidat Sören, der Raab in der Premierenfolge beim Reifenwechsel eine herbe Niederlage zufügen konnte, flog sofort raus. Auch seine Nachfolger Emre (verwechselte einen Song von Howard Carpendale mit dem von Rihanna) und Antonio (erkannte Hansi Hinterseer nicht) erwiesen sich als unwürdig

Berufssoldatin Dana aus Duisburg wollte es besser machen, doch auch sie ging gleich im ersten Spiel gegen den Gastgeber sang- und klanglos unter.