Kandidat knackt Rekordgewinn bei neuer Raab-Show, Pamela Reif wird von Stefan rasiert

Köln - In der jüngsten Ausgabe von " Du gewinnst hier nicht die Million! " übernahm diesmal Pamela Reif die Spielleitung. Die Fitness-Influencerin wurde Zeugin eines Rekordgewinns, zog im direkten Duell mit Gastgeber Stefan Raab (58) jedoch deutlich den Kürzeren!

Show-Kandidat und Million-Anwärter Tarik Kutupoglu profitierte zunächst von der Situation. Der Projektleiter schlug sich in den Quiz-Runden gut, auch im ersten Spiel "Heliumballon-Rennen" konnte er Raab bezwingen.

"Das war zu erwarten", frotzelte Reif. Bis hierhin hatte die Netz-Bekanntheit noch gut lachen. Dies änderte sich, als sie Stefan zu einem Liegestütz-Duell herausforderte - und dann krachend verlor. Am Ende stand ein eindeutiges 50 zu 31 für den gelernten Metzger zu Buche.

Als Nachfolgerin von Thomas Gottschalk (74) durfte die attraktive Blondine am Mittwochabend durch die Challenges führen. "Du hast dich ganz schön verändert", stichelte Pamela zur Begrüßung frech in Richtung Raab.

Show-Kandidat Tarik Kutupoglu konnte Raab am Ende auch nicht die Million abluchsen, aber immerhin 1300 Euro. © RTL / Raab Entertainment / Julia Feldhagen

Hierbei mussten mit Helium gefüllte Luftballons mit einer hölzernen Hand an einem Stiel über eine Strecke balanciert und schließlich in einen Behälter befördert werden. Sein Gegenüber rang zu diesem Zeitpunkt noch immer deutlich nach Luft.

Wesentlich erholter wirkte Stefan bereits beim nächsten Spiel: "Gewichte-Angeln". Mit einem handelsüblichen Maßband "angelten" die Wettkämpfer nach Hantelscheiben, um sie dann über einen langen Tisch zu ziehen.

Es entwickelte sich ein spannender Schlagabtausch: Runde eins ging an Raab, den zweiten Durchgang sicherte sich Tarik. Im entscheidenden dritten Duell behielt der Showmaster allerdings den kühleren Kopf und gewann.

Sein Studio-Gast kassierte durch die vorherigen Erfolge an diesem Abend aber immerhin 1300 Euro. Mehr hat in nunmehr neun Ausgaben der Hybrid-Show bislang noch niemand abgesahnt. Jetzt fehlen also nur noch 998.700 Euro bis zum Maximalgewinn. Es wird ...

Als Nächster darf Axel aus Oberstenfeld sein Glück versuchen. Wer in der kommenden Woche als neuer Spielleiter fungieren wird, hat RTL noch nicht bekannt gegeben.