Neuer RTL-Plan wegen sinkender Quoten: Stefan Raab vor Rückkehr ins Free-TV!

Die Premiere von Stefan Raabs neuer Show "Du gewinnst hier nicht die Million" war ein voller Erfolg. © Julia Feldhagen/Raab Entertainment/RTL/dpa

Mit einer Nettoreichweite von 790.000 Zuschauerinnen und Zuschauern feierte die Premiere von Stefan Raabs (57) neuer Show "Du gewinnst hier nicht die Million" einen riesigen Erfolg.

Inzwischen hat das Format allerdings bereits zahlreiche Viewer verloren: Wie RTL am vergangenen Dienstag berichtet hatte, liege die Nettoreichweite inzwischen nur noch bei etwa 430.000 Zuschauerinnen und Zuschauern.

Dennoch soll der 57-Jährige laut einem Bericht der BILD künftig wieder im linearen Fernsehen zu sehen sein - spätestens im kommenden Jahr!

Und auch ein potenzieller Sendeplatz soll bereits fest stehen. Angeblich schielt Raab nämlich auf den Mittwochabend, an dem bisher noch "Deutschland sucht den Superstar" ausgestrahlt wird. Weil die letzte Mittwochsausgabe der Castingshow aber bereits am 6. November läuft, könnte der Platz schon in wenigen Wochen frei werden.