Stefan Raab nimmt Friedrich Merz aufs Korn: Entertainer widmet ihm einen "Wahlkampfsong"

Entertainer Stefan Raab (58, Foto) macht sich in seiner Sendung "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" über CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz (69) lustig. © RTL / Raab Entertainment / Julia Feldhagen

Merz war in einem Livestream gefragt worden, ob "Bubatz" legal bleibe - ein von jungen Leuten verwendetes Wort für Cannabis. Merz konnte mit der Formulierung aber sichtlich wenig anfangen und fragte: "Was ist Bubatz?" Für Raab, der zuletzt mehrere "Wahlkampfsongs" für Parteien präsentiert hatte, offenbar Inspiration.

In seiner Sendung "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" (RTL, RTL+) kündigte der Moderator eine "Weltpremiere" an. "Ich mach was, aber mit ihm zusammen - ohne dass er es weiß", sagte Raab über Merz.

Das Lied trägt den Titel "Rambo Zambo", ist ein Rave-Song und baut das "Bubatz"-Zitat prominent in den Text ein. Raab liegt im Musik-Video auf einem Sessel und sagt zum Beispiel: "Das geile Zeug macht uns alle froh."

Daraufhin der Video-Schnipsel mit der Gegenfrage: "Was ist Bubatz?" Raab dann: "Weißt du doch, tu doch nicht so." Und so geht es weiter. Im Refrain sieht man wieder Merz und hört die Worte: "hier im Haus richtig Rambo Zambo".