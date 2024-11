Stefan Raab reißt geschmacklosen Witz über Schwule: "Bevor mir die Ärzte geholfen haben"

Köln - Bei "Du gewinnst hier nicht die Million" auf RTL + hat Stefan Raab (58) in der neuesten Folge am Mittwochabend derbe Witze über Homosexuelle gemacht. Ein Raunen ging durchs Publikum, als sich der Entertainer gleich mehrfach über Schwule lustig machte - bevor er versuchte alles zu relativieren.

Bei den Zuschauern kam der lustig gemeinte Spaß jedoch gar nicht gut an. Keiner klatschte, nur ganz vereinzelt hörte man ein paar Lacher.

"Ja, sorry, ist so! Ich sage das mit maximalen heterosexuellen Respekt. Und nichts gegen Schwule, ich war selbst lange schwul – bevor mir die Ärzte geholfen haben."

Kurz darauf lässt sich Raab zu einem Fazit hinreißen, das dem Publikum die Sprache verschlägt: "Aber das muss man ehrlich sagen, es gibt nichts Lustigeres, als beleidigte Schwule", so der 58-Jährige.

Während des Stand-up-Teils der neuen Ausgabe zeigte Raab in der Sendung Reality-Show-Ausschnitte des homosexuellen Influencer-Pärchens Sam Dylan (33) und Rafi Rachek (34) (" Das Sommerhaus der Stars ").

Da hilft auch Musik nicht: Stefan Raab (58), hier mit Star-Geiger David Garrett (44), hat zurzeit mit sinkenden Quoten bei "Du gewinnst hier nicht die Million" zu kämpfen. © RTL / Raab Entertainment / Julia Feldhagen

Das Publikum scheint dem ehemaligen TV-Total Moderator die Kalauer dann aber nicht weiter übelzunehmen, ringt sich zu einem Applaus durch - die Show geht weiter.

Immer offensichtlicher wird jedoch, dass die TV-Zuschauer den altbackenen Humor der Show-Ikone zunehmend öde finden: Laut aktuellen Messungen der Arbeitsgemeinschaft Videoforschung (AGF) schauten zuletzt gerade mal nur noch 230.000 Zuschauer "Du gewinnst hier nicht die Million" - ein neuer Tiefstwert seit dem Comeback von Raab.

Nach seiner triumphalen Rückkehr muss der einstige Show-Gigant nun also beweisen, dass er mit seinem Auftreten im Jahr 2024 immer noch gut ankommt. Am 21. Dezember will er gemeinsam mit Michael "Bully" Herbig (56) eine Spiel- und Rateshow im linearen TV veranstalten.

"Du gewinnst hier nicht die Million" läuft derzeit ausschließlich bei RTL+. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge, die aktuelle kann hier angesehen werden.