Stefan Raab singt Schmäh-Song gegen Mode-Discounter: "Kein Mindestlohn in Bangladesch!"

Köln - Diese PR-Aktion ging mal nach hinten los: Die Mode-Discounter Kette "kik", hatte auf Instagram Entertainer Stefan Raab (57) um einen neuen Werbesong gebeten. Da ließ sich der "Pa-aufs-Maul" Sänger natürlich nicht zweimal bitten und zog das Unternehmen in seiner Show " Du gewinnst hier nicht die Million " auf RTL+ mächtig in den Dreck.

Der nächste Hit von Stefan Raab (57)? Der Entertainer nahm in seiner RTL-Show "Du gewinnst hier nicht die Million" die Modekette "kik" aufs Korn. © Screenshot: Instagram/therealstefanraab

"Ich habe ja in der vergangenen Woche bereits einen Rap auf die Supermarktkette Kaufland gemacht", beginnt der 57-Jährige. "Und darunter war ein Kommentar von 'kik'. Also, ich weiß nicht wie sie das empfinden, aber für mich ist das eine Bestellung", so Raab in gewohnter Manier ins Publikum.

Und so performte der ehemalige TV-Total-Moderator natürlich auch für die Modekette ein selbst komponiertes Lied. Über das Ergebnis durfte sich das Unternehmen aber wohl eher nicht gefreut haben.

Der Grund: Mit schlecht sitzenden pinken Klamotten sang Raab in dem Song unter anderem: "Ja, in Bangladesch da gibt's kein Mindestlohn, darum ist's bei 'kik' so günstig. Da wird genäht, gefärbt, die ganze Nacht und deine Hose kost' eins fünfzig."

Tatsächlich kämpft das Unternehmen seit Jahren mit der Kritik unter umweltschädlichen Produktions- und unmenschlichen Arbeits-Bedingungen Billig-Mode an den Mann und die Frau zu bringen. Gegen das Image hatte "kik" vergangenes Jahr eine Kampagne für mehr Nachhaltigkeit ins Leben gerufen.

Wirklich geholfen scheint das in der öffentlichen Wahrnehmung nicht zu haben. Die User im Netz feierten Raab für den Auftritt.