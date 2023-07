Stefano Zarrella bekommt Welpen geschenkt: "Wenn ich was falsch mache, sagt es mir"

Bruno Zarrella hatte Sohn Stefano (32) mit dem Tiger-Dackel überrascht. © Bildmontage: Instagram/stefanozarrella

Da staunte Stefano nicht schlecht, als sein Vater ihm ein ganz besonderes - und verantwortungsvolles - Geschenk überbrachte.

Bei Instagram hatte der Food-Influencer am Mittwoch einen Clip mit seinen rund 1,4 Millionen Fans geteilt, in dem er feierlich den Einzug eines neuen Familienmitglieds verkündete!

"Willkommen in der Familie", schrieb der 32-Jährige zu dem Video, in dem er von seinem Vater zunächst blindlings und offenbar nicht ahnend, was ihn gleich erwarten würde, ins Wohnzimmer geführt wurde.

Vor einem gepolsterten, hohlen Hocker machte das Vater-Sohn-Gespann schließlich Halt, als Bruno seinem Sohn die Hände von den Augen nahm und Stefano einen Blick ins Innere des Hockers riskierte.

Heraus holte er schließlich einen kleinen Tiger-Dackel (die Tiere werden wegen ihrer Fellfarben so genannt), der augenscheinlich nicht älter als geschätzte acht Wochen alt sein dürfte.

Stefano freute sich in dem Clip sichtlich über das tierische Präsent, nahm das kleine Kerlchen hoch und drückte es sanft an seine Brust.

Auch Papa Bruno konnte offensichtlich nicht die Finger von dem niedlichen Dackel lassen und streichelte immer wieder vorsichtig das kleine Köpfchen.