Tessa Bergmeier schießt heftig gegen Raúl Richter: "Schwächling mit großer Klappe"

Hamburg - Dass Model Tessa Bergmeier (35) und Schauspieler Raúl Richter (38) nicht gerade die besten Freunde sind, wurde bereits in Staffel neun von "Das Sommerhaus der Stars" klar. Jetzt schießt die Veganerin erneut gegen den ehemaligen GZSZ -Star - und zwar richtig.

Alles in Kürze

Tessa Bergmeier (35) wurde durch das Format "Germany's Next Topmodel" im Jahr 2009 bekannt. © Screenshot: Instagram/tessa.bergmeier

"Für mich ist das einfach nur ein Schwächling mit großer Klappe", schreibt die Influencerin in ihrer Instagram-Story und teilt dazu ein Bild des 38-Jährigen aus einer neuen TV-Show.

Der "Notruf Hafenkante"-Star ist aktuell nämlich Teil des neuen Formats "Villa der Versuchung" auf Sat.1. Dabei kämpfen Promis ohne Komfort und mit begrenztem Gemeinschaftsbudget darum, Versuchungen zu widerstehen und möglichst viel vom Preisgeld zu retten. Drama ist also vorprogrammiert - auch bei Raúl.

In der ersten Folge am Montag stehen die Promis vor der Wahl: entweder den eigenen Koffer frühzeitig per "Expressversand" bekommen und dafür 3000 Euro vom Budget verprassen oder auf das Gepäck mit "Standardversand" warten und das Preisgeld retten.

Die Teilnehmer entscheiden dabei einzeln für sich selbst. Als es dann zur Auflösung kommt, welcher Promi schwach geworden ist, passiert es. "Ronald ist schwach geworden? Was für eine Pu**y. Das ist echt bodenlos", so Raúl und meint damit den ehemaligen Politiker Ronald Schill (60), welcher der Koffer-Versuchung offenbar nicht widerstehen konnte. Für Tessa gefundenes Fressen.

"Er sagt 'Was für ne Pu**y' in 2025? Mit seinem Boomer Mindset. Erneut ist er einfach nur peinlich", wettert die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin gegen den Schauspieler.