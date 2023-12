Stephen Dürrs Penis darf nach Sex-Unfall "auf keinen Fall anschwellen"

Im neuen Jahr will der Schauspieler, der seit 2009 mit Katharina verheiratet ist, dann noch einmal zum Urologen gehen und den Heilungsfortschritt überprüfen lassen.

Bedeutet: Sein bestes Stück darf in keinster Weise gereizt werden. "Es darf GAR nichts passieren! Ich schlucke zwar immer noch Schmerzmittel und spüre deshalb nichts, aber man will das dann auch gar nicht probieren", unterstrich der 49-Jährige.

Trotzdem steht für den zweifachen Vater jetzt erst einmal Schonung auf dem Programm - Bettsport ist in den nächsten Wochen absolut tabu! "Auch wenn der Riss [des Schwellkörpers oder des umliegenden Bindegewebes, Anm. d. Red.] bei mir klein ist, darf der Penis auf keinen Fall anschwellen, damit die Sache ausheilen kann", erläuterte Stephen.

Gegenüber " BILD " erklärte der gebürtige Hamburger : "Mein Penis ist abgeschwollen, auch der Bluterguss ist weg. Er hatte damals fast die dreifache Größe. Jetzt sieht er nicht mehr so krass aus. Ich hatte ja noch Glück."

An den Plänen des Unglücksraben für 2024 hat sich durch den Unfall aber nichts geändert: Der Ballermann-Fan, der vor Kurzem bereits in einem Club auf der Reeperbahn auftrat, will als Partysänger durchstarten.

"Ich habe im Januar in Berlin einen Studiotermin, wo ich eigene Songs aufnehmen werde. Den Termin kann ich machen", betonte der Hamburger freudig - und ergänzte: "Ich kann nicht herumhüpfen, aber singen geht. DIESE Rakete kann ich zünden" - na dann!