Suche nach BBC-Star: Leiche auf griechischer Insel gefunden!

Nun die Schock-Nachricht: Am fünften Tag der Suche nach dem bekannten TV-Arzt sind die Einsatzkräfte fündig geworden: Eine Leiche wurde entdeckt - mutmaßlich die des Vermissten! Das bestätigte ein Rettungshelfer gegenüber der BBC .

Gemeinsam mit seiner Frau befand sich der 67-Jährige wegen eines Urlaubs in der südöstlichen Ägäis. Am Mittwochmittag war er zu einem Spaziergang am Agios-Nikolaos-Strand aufgebrochen, von dem er nicht mehr zurückkehrte. Seine Frau, Dr. Clare Bailey (62), alarmierte am Abend die Polizei.

Der Brite ist unter anderem ein Teil von mehreren TV-Programmen und BBC Radio 4's "Just One Thing"-Podcast. Als Gast der Sendung "This Morning" wurde der Arzt einem größeren Publikum bekannt. Für die Daily Mail ist er darüber hinaus als Kolumnist tätig.

Nach seinem Verschwinden gingen die Behörden zunächst davon aus, dass Mosley bei seinem Spaziergang von einer Klippe ins Meer gestürzt sein könnte. Dazu ins Bild passt: Die am Sonntag gefundene Leiche wurde an einer kleinen Klippe auf einem felsigen Hügel in der Nähe des Dorfes Pedi gefunden.

Der Leichnam wurde noch nicht offiziell identifiziert. Laut BBC befinden sich inzwischen auch die vier Kinder des Vermissten auf der Insel.