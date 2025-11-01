Sydney Sweeney zieht mit transparentem Oberteil alle Blicke auf sich
Los Angeles (USA) - Bei der "Variety's Power of Women"-Gala in Los Angeles ließ US-Schauspielerin Sydney Sweeney (28) tief blicken.
Dass die "Euphoria"-Darstellerin große Brüste hat, ist allgemein bekannt. Doch bei ihrem neuesten Auftritt in der Öffentlichkeit zog die 28-Jährige nun alle Register und zeigte sich ohne BH in einem doch recht transparenten silbernen Glitzer-Kleid.
Auf dem roten Teppich posierte die blonde Schönheit selbstbewusst für die anwesenden Fotografen und setzte sich perfekt in Szene.
Dabei traf sie auch auf andere weibliche Hollywood-Größen wie etwa Jamie Lee Curtis (66) und Sharon Stone (67).
Kurz vor der Gala sprach Sydney mit Variety über das Ende der dritten Staffel der HBO-Serie "Euphoria".
"Es wird ein wirklich bittersüßer Moment sein", sagte sie. "Ich habe ein bisschen Angst davor, wie emotional das wird. Es war so eine lange Reise. Es waren meine gesamten Zwanziger."
Sydney Sweeney äußert sich zu ihrem Image als Sexsymbol
Im Interview äußerte sich Sydney, die bereits als nächstes Bond Girl im Gespräch ist, auch zu ihrem Image in der Öffentlichkeit. Dabei sagte sie in Anspielung auf ihre Brüste: "Es ist okay, das zu nutzen, was dir deine Mama gegeben hat."
"Wenn Leute denken, 'Ah, sie ist ein Sexsymbol', oder 'Sie lehnt sich daran an', dann denke ich mir: 'Nein, ich fühle mich einfach gut und ich tue es für mich selbst und fühle mich stark dabei'", so die Schauspielerin.
Titelfoto: MAYA DEHLIN SPACH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP