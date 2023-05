Damian van der Vaart wird 17! So süß gratuliert seine stolze Mama Sylvie

Hamburg - Damian van der Vaart ist am heutigen Sonntag 17 Jahre alte geworden! Bei seiner Feier durfte eine Frau nicht fehlen. Mama Sylvie Meis (45).

Damians Geburtstagskuchen. © Screenshot/Instagram/sylviemeis

Strahlend präsentierte die stolze Mutter in der Nacht zum Sonntag einen riesigen Geburtstagskuchen für ihren Sohn. Dekoriert mit einem Foto von Damian im Fußballtrikot. 17 brennende Kerzen durften natürlich auch nicht fehlen, wie in einem kurzen Clip der Moderatorin auf Instagram zu sehen ist.

"Egal, wie groß du wirst oder wie weit du gehst, ich werde immer hier sein, direkt neben dir! Du bist das Licht meines Lebens, Damián, ich bin so glücklich, deine Mutter zu sein!", schrieb die 45-Jährige in ihrem emotionalen Post dazu. "Lebe weiter dein bestes Leben, verfolge deine Träume und sei erfolgreich! Ich könnte nicht stolzer sein ❤️"

Der 17-Jährige steht derzeit für den Esbjerg fB auf dem Platz. Papa Rafael (40) ist vom künftigen Fußball-Erfolg seines Sohnes offenbar überzeugt und verriet der Bild: "Damian hat in den vergangenen drei Jahren riesige Fortschritte gemacht. Er arbeitet hart an sich, trainiert so gut wie jeden Tag, teilweise sogar zweimal. Er hat schon ein gutes Niveau erreicht. Das Potenzial für eine Fußball-Karriere ist da."

Rafael van der Vaart kickte einst selbst erfolgreich für den Hamburger SV. Seit seinem Karriere-Ende ist er beim Esbjerg fB als Co-Trainer aktiv.