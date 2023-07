Einbruch bei Sylvie Meis! Sind 800.000 Euro einfach futsch?

Für Sylvie Meis (45) endete ein Ibiza-Urlaub mit einer unschönen Überraschung. © Screenshot/Instagram/sylviemeis, Gerald Matzka/dpa (Bildmontage)

Gerade noch zeigte sich die Wahlhamburgerin strahlend bei der Premiere des Films "Barbie" in Berlin. Doch in ihr sah es möglicherweise ganz anders aus.

Denn wie das Hamburger Abendblatt am Montag berichtete, stahlen Einbrecher in ihrer Wohnung in Hamburg-Eppendorf Handtaschen im Wert von satten 800.000 Euro!

Demnach nutzten die Diebe ein Baugerüst, um in die Wohnräume einzusteigen, während Sylvie Meis gerade im Urlaub auf Ibiza war. Bemerkt wurde die Tat dann wohl am Freitagnachmittag.

Abgesehen hatten es die Täter vor allem auf das Ankleidezimmer der 45-Jährigen. Sie sollen vor allem Luxus-Handtaschen der Marke Hermès sowie Schmuck erbeutet haben.