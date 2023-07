Ist er ihr neuer Ken? Sylvie Meis zeigt sich mit diesem Hottie auf der "Barbie"-Premiere

Sylvie Meis (45) zeigte sich bei der Premiere von "Barbie" an der Seite von Make-up-Artist Florian Ferino. © Screenshot/Instagram/florianferino

Am Wochenende zeigte sich die 45-Jährige nun bei der Premiere des Filmes "Barbie" in Berlin an der Seite eines gut aussehendes Mannes. Während sich Sylvie in einem glitzernden, blau-goldenen Kleid auf dem roten Teppich zeigte, ging es bei ihrer Begleitung deutlich legerer zu. Sie zeigte sich im komplett weißen Tennis-Look.

Sichtlich vertraut legte der Man seine Hand um ihre Taille, sie legte ihr Hand auf seine Schulter.

Doch wer war der Unbekannte an ihrer Seite?

Wie aus einem Instagram-Posting, auf dem Sylvie verlinkt worden war, hervorging, handelte es sich bei ihm um den Star-Visagisten Florian Ferino.

Er hatte die gemeinsamen Bilder auf seinem Profil veröffentlicht und passend zum Event dazu geschrieben: "Kann ich dein Ken sein?"

Eine Antwort von Sylvie ließ natürlich nicht lange auf sich warten. Sie kommentierte den Schnappschuss mit den Worten "Hi Ken" und setzte dahinter mehrere Herzchen-Emojis.

Bei ihren Fans löste das Foto große Begeisterung aus. Eine Followerin schrieb "Oh, der ist süß", eine andere war der Meinung "Syvie ein Traum Mann!!! authentisch und schön… heiraten ihm". (Rechtschreibung übernommen)