Sylvie Meis im Gefühls-Chaos: "Vermisse ihn so sehr"

So emotional zeigt sie sich selten: Sylvie Meis (46) meldete sich am Wochenende mit einer persönlichen Nachricht bei ihren Followern. © Screenshot/Instagram/sylviemeis (Bildmontage)

Der Grund: Ihr Sohn Damian van der Vaart, der mittlerweile 18 Jahre alt und Nachwuchsfußballer bei Ajax Amsterdam ist, war in Hamburg zu Besuch.

"Schaut mal, wer hier ist: Ich bin so glücklich!", zeigte sich Sylvie am Freitag mit Damian an ihrer Seite in einer Instagram-Story. Doch am Sonntag ging es für den Teenager dann auch schon wieder mit gepackten Koffern zum Flughafen: "Wieso vergeht die Zeit so schnell?", kommentierte Sylvie ein Abschiedsbild mit einem weinenden Emoji.

Anschließend berichtete die Moderatorin ihren Fans noch einmal ausführlicher von ihrem Wochenende mit Damian: "Für mich ist es immer unfassbar schön, wenn er da ist. Er ist mein Ein und Alles. Mein ganzes Glück."

Natürlich wisse sie, dass ihr Sohn längst erwachsen und kein Kind mehr sei. Schon mit 14 war Damien für seine Fußball-Karriere von zu Hause ausgezogen. "Das unterstütze ich natürlich von ganzem Herzen", beteuerte Sylvie. Und weiter: "Ich bin so stolz auf ihn."

Doch sie vermisse eben auch den Alltag mit ihrem Kind. Und so schön es auch sei, wenn Damian sie von Zeit zu Zeit besuchen komme - so schwer falle eben auch wieder der Abschied.

Ein Gefühl, das sicherlich jede Mutter nachvollziehen kann. "Es ist unfassbar schwierig, wenn ich ihn gehen lassen muss. Und ich vermisse ihn so sehr", so die 46-Jährige.