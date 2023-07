Nach Ehe-Aus mit Sylvie Meis: Niclas Castello hat 'ne Neue!

Die Ehe von Sylvie Meis (45) und Niclas Castello (44) ist kläglich gescheitert. © Ennio Leanza/KEYSTONE/dpa

Im Februar hatten die schöne Niederländerin und der Künstler völlig überraschend das Ende ihrer rund zweieinhalbjährigen Ehe bekannt gegeben. Seitdem gehen die beiden getrennte Wege.

Während Sylvie zuletzt auf Ibiza urlaubte, lässt es sich ihr Ex derzeit in Saint-Tropez gut gehen - allerdings nicht alleine!

Im Schlepptau hat er eine hübsche Blondine. Auf Bildern, die der Bild-Zeitung vorliegen, ist zu sehen, wie Castello mit der unbekannten Schönheit in den Wellen planscht.

Die beiden genießen das kühle Nass, bespritzen sich gegenseitig mit Wasser und haben dabei sichtlich Spaß - und zwar an genau dem Ort, an dem Niclas vor exakt einem Jahr noch heiße Küsse mit seiner Noch-Ehefrau austauschte.

Mit ihren dunkelblonden Haaren, der zierlichen Figur und dem sonnengebräunten Body sieht Castellos neue Begleitung seiner Ex auch noch ziemlich ähnlich. Auch in Sachen Bademode scheinen die beiden Frauen den gleichen Geschmack zu haben. Die Beauty hat sich in einen knallblauen Bikini geworfen - genauso wie Sylvie vor einem Jahr an demselben Strand.

Doch wer ist die schöne Blondine an der Seite des Künstlers? Laut Bild-Quellen soll sie Jess heißen und aktuell viel Zeit mit ihm verbringen. Es handle sich allerdings (noch) nicht um seine Freundin. Was nicht ist, kann ja noch werden. Dass die beiden viel Spaß zusammen haben, ist jedenfalls eindeutig.