"Liebe meines Lebens": Sylvie Meis mit emotionaler Botschaft an Sohn Damian

Hamburg - In wenigen Tagen feiert Sylvie Meis (44) ihren 45. Geburtstag. Kurz vor ihrem neuen Lebensjahr blickt die Moderatorin auf das wohl wichtigste Ereignis ihres Lebens zurück: die Geburt ihres Sohnes Damian (16).

Der ist inzwischen erwachsen geworden. Seit mehr als zwei Jahren lebt der 16-Jährige bei seinem Vater Rafael van der Vaart (39) in Dänemark, wo er einen Profivertrag beim Zweitligisten Esbjerg FB unterschrieb.

Dazu teilte sie mehrere Fotos von sich sowie einen süßen Schnappschuss aus vergangenen Tagen, auf dem sie mit dem kleinen Damian an der Hand über einen Fußballplatz läuft.

Die Moderatorin betonte, dass Damian ohne Zweifel die Liebe ihres Lebens sei. "Und ja, all diese kitschigen Geschichten über das Mutterwerden sind wahr. Denn noch nie in meinem Leben habe ich eine solche Liebe und Verbundenheit für einen Menschen empfunden wie für Damian", fügte sie hinzu.

"Während meine berufliche Laufbahn weiter ihren Lauf nahm und mich das Leben von den Niederlanden nach Hamburg führte, geschah für mich privat etwas viel Bedeutsameres, denn am 28. Mai 2006 brachte ich einen kleinen Jungen zur Welt!", erinnerte sie sich in ihrem emotionalen Post.

Weiter schwärmte Sylvie: "Ich bin überaus stolz, ihn als meinen Sohn zu haben. Zu sehen, wie er aufwächst und dieser fantastische junge Mann wird, der er ist, seine Träume verfolgt und sein bestes Leben führt, das ist einfach mehr, als ich mir jemals hätte wünschen können!"

Die Fans sind total ergriffen. "Man spürt diese bedingungslose Liebe zu deinem Sohn total" oder "best mommy ever" heißt es in den zahlreichen Kommentaren. Auch Damian ließ seiner Mama ein rotes Herzchen da.