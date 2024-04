Sylvie Meis feiert Geburtstag und bekommt Liebes-Grüße vom Ex!

Hamburg - Herzlichen Glückwunsch! Sylvie Meis feiert am heutigen Samstag ihren 46. Geburtstag.

Niclas Castello (45) gratulierte Sylvie Meis (46) am Wochenende mit liebevollen Worten zum Geburtstag. Die beiden waren rund zweieinhalb Jahre verheiratet. © Ennio Leanza/KEYSTONE/dpa, Screenshot/Instagram/niclas.castello (Bildmontage)

Die Moderatorin liebt es, ihren Ehrentag groß zu feiern und dabei im Mittelpunkt zu stehen.

Auch in diesem Jahr gönnte sie sich ein Geburtstags-Shooting und postete Fotos sowie Videos auf ihrem Instagram-Account, mit denen sie sich selbst feiert: "Happy Birthday to me!", lautete ihr fröhlicher Kommentar. Und zahlreiche Follower gratulierten ihr ebenfalls.

Doch vielen stach dabei wohl vor allem ein Beitrag ins Auge: Denn auch Sylvie Meis' Ex Niclas Castello (45) ließ es sich nicht nehmen, Geburtstagsgrüße in Form eines Herzchens dazulassen.

Und damit nicht genug: Auf seinem Instagram-Account wurde der Künstler noch einmal deutlicher.

Er postete ein gemeinsames Urlaubsfoto aus glücklicheren Zeiten und schrieb: "Herzlichen Glückwunsch an die Königin, beste Mutter und schönste Person im ganzen Universum." Und weiter: "Verfolge deine Träume und bleib die wundervolle Person, die du bist. In Liebe." Dazu setzte er zahlreiche Herz- und auch ein Unendlichkeits-Emoji und verlinkte Sylvie. In einer weiteren Story gratulierte Niclas Sylvie noch einmal und nannte sie erneut "Königin".

Nach bösem Blut klingt das schon mal nicht – jedenfalls auf seiner Seite ...