"What the f***": Dieses Selfie bereut Sylvie Meis sofort!

Am Samstag wird die Geschichte hinter dem Foto nun aber endgültig aufgeklärt: Denn dann ist Sylvie Meis Teil der Sendung "Verstehen Sie Spaß?"

"Warte, was??", fragten sich da zu Recht zahlreiche Fans der 45-Jährigen.

Vor rund einem Monat machte ein Post auf dem Account des Schauspielers Ante Brekalo (36, "Die Rosenheim-Cops") die Runde. Auch in Sylvies Namen veröffentlichte er ein gemeinsames Selfie und schrieb dazu scheinbar romantisch: "Sylvie, meine Traumfrau. Endlich darf ich es öffentlich machen, die ganze Welt soll es erfahren: Wir sind ein Paar."

In der Show "Verstehen Sie Spaß?" am Samstag (20.15 Uhr, ARD) klärt sich die Geschichte endgültig auf. © SWR/Patricia Neligan

Die Moderatorin wurde für ein angebliches Werbe-Fotoshooting in das 5-Sterne-Hotel Louis C. Jacob in Hamburg gelockt.

In der Maske wurde es bereits unangenehm für das Model: mit knallblauem Lidschatten und schrillem pinken Lippenstift wurde sie geschminkt, bevor sie dann auch noch erfuhr, dass sie für ein Paarshooting gebucht wurde. Das passte der Niederländerin überhaupt nicht.

Als das angebliche Männer-Model dann nach einem gemeinsamen Selfie mit der Moderatorin auch noch auf sich warten ließ, ahnte Sylvie schon nichts Gutes. Und dann der Super-Gau: Auf ihrem Social-Media-Account tauchte auf einmal die Ankündigung auf, dass sie und Ante Brekalo ein glückliches Paar seien. "What the f***? Was ist das? Bin ich gehackt worden?", entfuhr es Sylvie.

Der ganze Clip wird dann am 20. April ab 20.15 Uhr im Ersten bei "Verstehen Sie Spaß?" mit Barbara Schöneberger (50) ausgestrahlt.

Und Sylvie Meis verriet bereits auf ihrem Instagram-Account: "Im Nachgang konnten wir gemeinsam darüber lachen."