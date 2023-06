Look geklaut? Sylvie Meis posiert im Cut-Out-Style, doch sie ist nicht die Erste

Sylvie Meis (45) begeistert im Cut-Out-Badeanzug. © Instagram/sylviemeis

Der Grund: Die Moderatorin jettet derzeit von Urlaub zu Urlaub. Massenhaft heiße Bikini-Schnappschüsse sind da vorprogrammiert!

Erst kürzlich posierte Sylvie im sexy Zebra-Zweiteiler am Pool auf Mallorca für ihre rund 1,4 Millionen Follower und erntete dafür zahlreiche Komplimente - nun hat sie nochmal nachgelegt!

Inzwischen befindet sich die Ex von Niclas Castello (44) an der Côte d’Azur. Auf Instagram teilte sie ein Foto, auf dem sie sich in einem schwarzen Badeanzug mit auffälligen Cut-Outs in Pose schmeißt. Dem stylischen It-Piece fehlt dabei genau an den richtigen Stellen der Stoff, sodass ihr durchtrainierter Bauch zum Vorschein kommt.

Dazu kombiniert die 45-Jährige einen bunt gestreiften Cardigan, eine weiße Sonnenbrille und roten Lippenstift, während sie mit der Sonne um die Wette strahlt. "Saint Tropez-ing" schreibt sie dazu mit einem roten Herzchen.

Die Follower sind hin und weg! "Schönste Frau", "umwerfend" oder "top Body", heißt es in den zahlreichen Kommentaren. Influencer Riccardo Simonetti (30) schwärmt: "Hottie".