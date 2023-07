"Schönstes Model der Welt": Sylvie Meis bringt Fans in heißen Dessous zum Schwitzen!

Sylvie Meis (45) ist stolz auf ihre neue Kollektion. © Instagram/sylviemeis

Mit ihrem Faible für knappe Mode bringt die schöne Niederländerin am 3. Juli ihre siebte Kollektion für Aldi auf den Markt.

Auf Instagram rührt die 45-Jährige bereits seit einigen Tagen kräftig die Werbetrommel - dabei lässt sie es sich natürlich auch nicht nehmen, die Teile am eigenen Luxus-Body vorzuführen!

Mit ihren rund 1,4 Millionen Followern teilte sie gleich mehrere Schnappschüsse, auf denen sie ihre Dessous-Kollektion an ihrem durchtrainierten Körper zur Schau stellt. Mal posiert sie dabei auf einem Samtsofa und schaut in einem cremefarbenen Zweiteiler lasziv in die Kamera, ein anderes Mal tanzt sie in verschiedenen Bikini-Styles ausgelassen vor einer blauen Tür.

Auf ihrem neuesten Foto hat es sich die hübsche Blondine mit einer Kaffeetasse im Bett gemütlich gemacht. Dabei trägt sie ein pinkes Spitzen-Set, dass ihre heißen Kurven perfekt in Szene setzt.

"Ich liebe es, mir schöne, aber noch wichtiger, gut sitzende Unterwäsche zu gönnen", erklärt sie dazu. Wie Sylvie stolz betont, würden sich ihre Dessous nicht nur durch "tolle Spitzenoptiken", sondern auch "perfekten Tragekomfort" auszeichnen.