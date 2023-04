Selbstzweifel und perfektes Aussehen: So geht es Sylvie Meis mit frischen 45

Hamburg – Moderatorin und Unternehmerin Sylvie Meis (45) ist nun endlich mit sich selbst im Reinen. Dass sie sich selbst liebt und stolz auf sich und ihr Aussehen ist, sei nicht immer so gewesen. Warum sie teilweise unter Selbstzweifeln gelitten habe, erzählte sie in einem Interview.

Sylvie Meis (45) feierte ihren halbrunden Geburtstag in Madrid. © Screenshot Instagram/Sylvie Meis

Seit Jahren wirkt die Moderatorin vor allem optisch ziemlich perfekt. Kurz vor ihrem 45. Geburtstag sprach Sylvie Meis in einem Interview mit der aktuellen GALA nun offen über ihre Gefühle.

Dass die schöne Moderatorin auf sich und ihr Aussehen besonders stolz ist, sei nicht immer so gewesen, erzählte sie. Gerade in der Zeit, als sie vor allem als Mutter funktionierte und gleichzeitig hart an ihrer Karriere arbeitete, sei sie wenig zur Ruhe gekommen. Früher habe sie sich nicht so gesehen wie heute, sondern häufig mit Selbstzweifeln gekämpft.

Zu diesen Zeiten habe sie immer gedacht, nicht schlank, schön oder sportlich genug gewesen zu sein. Das wäre sogar so weit gegangen, dass sie einen richtig schlechten Eindruck von sich selbst gehabt habe. "Es fühlte sich so an, als ob ich in nichts gut genug war" gab sie im GALA-Interview zu.

Doch gerade mit ihren Mitte-40ern habe sich das geändert, wie sie im Interview sagte. Sylvie erlaube sich vor allem mehr Ruhe, was ihr selbst dabei helfe, freundlicher mit sich umzugehen und Zufriedenheit zu verspüren.

Endlich habe sie gelernt stolz auf ihre gesamte Person zu sein und sich bewusst zu machen, was sie in ihrem Leben schon alles erreicht hat.

Inzwischen sei sie sich selbst genug und könne diese Selbstliebe auch nach außen versprühen.