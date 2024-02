Zum Valentinstag: Sylvie Meis bekommt überraschenden Kommentar von Ex!

Sylvie Meis (45) und Niclas Castello (45) posieren für die Kameras. © Ennio Leanza/KEYSTONE/dpa

Sylvie wünschte ihrer Community am Mittwoch mit einem Foto von sich und einigen Herzchen-Lufballons recht unverfänglich, allgemein und ohne auf eine bestimmte Person einzugehen: "Today is a celebration of love in all its forms. Wishing you a day filled with love and happiness." (Heute ist ein Fest der Liebe in all ihren Formen. Ich wünsche euch einen Tag voller Liebe und Glück.)

Castello hingegen wurde in seinem Gruß um einiges deutlicher und schrieb: "Happy Valentine's Day👸🏼❤️ to the most beautiful person I have ever met in my life 🙏🏼" (Alles Gute zum Valentinstag 👸🏼❤️ für die schönste Person, die ich je in meinem Leben getroffen habe 🙏🏼.) Hoppala!

Bislang hat nur ein User die (Liebes-)Nachricht kommentiert. "Oh, da hat aber jemand noch Liebeskummer?"

Hoffen wir für den Künstler, dass genau das nicht der Fall ist. Sylvie Meis hat jedenfalls bislang nicht auf die Nachricht reagiert, geschweige denn sie kommentiert.