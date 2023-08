Sylvie Meis erntet Shitstorm: "Ohne Rafael würdest du bei Aldi an der Kasse sitzen"

Mit ihren rund 1,4 Millionen Followern teilte sie ein Bild, auf dem sie in einer engen weißen Sporthose und einem hellblauen Sport-BH vor der Kamera posiert. Sie streicht sich die Haare nach hinten und lacht. Dabei sticht vor allem ihre durchtrainierte Körpermitte ins Auge.

Wer der schönen Niederländerin auf Instagram folgt, bekommt entweder zu sehen, wie sie im schicken Abendkleid posiert, im Bikini am Strand liegt oder ihren Traumbody im Gym präsentiert.

Sylvie Meis (44) und Rafael van der Vaart (39) gaben im Januar 2013 ihre Trennung bekannt. © Malte Christians/dpa

Eine andere findet Sylvies Profil zu oberflächlich: "Anhand der Kommentare ist zu erahnen, dass sich niemand für den Menschen Sylvie Meis interessiert (...) Sie reduziert sich ja selber und die Kommentare spiegeln das wider."

Ein Nutzer setzt sogar noch einen drauf: "Ich verstehe nicht, was du selbständig geschafft hast. Ohne Rafael würdest du in Amsterdam irgendwo bei Aldi an der Kasse sitzen", ätzt er.

Von 2005 bis 2013 war das Model mit Ex-Fußballprofi Rafael van der Vaart (40) verheiratet. Auch die Ehe mit ihrem zweiten Mann, Niclas Castello (45), zerbrach.

Die fiesen Kommentare dürften die Beauty jedoch herzlich wenig beeindrucken. Schließlich ist sie eine erfolgreiche Geschäftsfrau - ob mit oder ohne Mann.