Sylvie Meis zeigt krasse Verwandlung: Fans können es nicht glauben!

Sylvie Meis (44) hat für eine Styling-Überraschung gesorgt.

Erst kürzlich präsentierte sich die hübsche Niederländerin auf Instagram im 90s-Look ganz Sylvie-untypisch mit einer voluminösen Hochsteckfrisur - und wurde von ihren Fans glatt mit Pamela Anderson (55) verglichen.

Nun hat die schöne Moderatorin erneut für eine Styling-Überraschung gesorgt!

Mit ihren rund 1,4 Millionen Followern teilte sie ein Video, auf dem sie in einen weißen Bademantel gehüllt und ohne Make Up vor der Kamera posiert. Dann verdeckt sie die Kamera mit der Hand. Als sie die Hand wieder wegnimmt, ist sie kaum wiederzuerkennen.

Sylvie trägt nun ein aufwendiges Glitzerkleid, das tiefe Einblicke gewährt. Dazu hat sie sich eine XXL-Lockenmähne und ein auffälliges Make Up inklusive Smokey Eyes und Lippenstift verpasst.

"Go big or go home right?" (zu Deutsch etwa: Ganz oder gar nicht!), textet die 44-Jährige dazu und nennt auch den Grund für ihre krasse Verwandlung: die Geburtstagsparty ihres guten Freundes Riccardo Simonetti.

Der Influencer ist am Donnerstag 30 Jahre alt geworden und hat es unter dem Motto "sparkle like it's disco heaven" am Wochenende ordentlich krachen lassen.