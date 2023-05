Völlig verändert! Sylvie Meis überrascht mit neuem Look

Hamburg - Im Leben von Sylvie Meis (45) hat sich in der vergangenen Zeit einiges verändert - und nun auch ihr Aussehen!

Das Ergebnis präsentiert die 45-Jährige anschließend in einer heißen Jeans-Corsage.

Auf Instagram teilte sie jetzt ein Foto mit ihren rund 1,4 Millionen Followern, auf dem sie völlig verändert aussieht: Sylvie ist plötzlich platinblond! Den Look hat sie sich allerdings nur für ein Fotoshooting vom Make-up-Artist ihres Vertrauens, Florian Ferino, stylen lassen.

Normalerweise ist die hübsche Niederländerin für ihre langen Haare bekannt, die sie in einem warmen Goldblond und eleganten Wellen trägt. Haarexperimente gab es von ihr selten zu sehen - bis jetzt!

Hat sich Sylvie passend zu ihrem neuen Single-Dasein nun auch einen neuen Look zugelegt?

Die Fans erkennen die Moderatorin kaum wieder! Trotzdem kommt ihre Verwandlung super an. In den Kommentaren hagelt es nicht nur zahlreiche Flammen- und Herz-Emojis, sondern auch Komplimente. "Mega", "so heiß" oder "lieben wir sehr" heißt es da.

"Das gibt mir Khloé Kardashian Vibes", schmunzelt eine Nutzerin. Eine andere meint: "Wie eine noch jüngere Schwester von dir. Jedoch bleib, wie du bist, liebe Sylvie, denn du siehst viel eleganter aus."