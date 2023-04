Was sich Sylvie Meis zu ihrem 45. Geburtstag einfallen lässt, bringt ihre Fans zum Dahinschmelzen!

Das niederländische Topmodel Sylvie Meis (44) verblüffte ihre Instagram-Follower mit einem Foto der besonderen Art. © Christian Charisius/dpa

Zu ihrem 45. Geburtstag am 13. April wirft sich Topmodel und Moderatorin Sylvie Meis für ihre Fans so richtig in Schale.

Auf Instagram entzückt die beruflich erfolgreiche Niederländerin ihre 1,4 Millionen Follower mit einem Foto, das große Nostalgie auslöst.

Darauf zu sehen: Sylvie Meis in scheinbar stilistischer Anlehnung an die französische Schauspiel-Legende Brigitte Bardot (88). Das fiktive Magazincover "Sylvie" zeigt, wie die erst kürzlich von Star-Künstler Niclas Castello (44) geschiedene Meis mit einem Arm ihre Brust überdeckt und der großen Brigitte Bardot in puncto Sexyness in nichts nachzustehen scheint.

Doch hinter dem edlen Foto steckt eine Botschaft, welche die Moderatorin und Mutter eines mittlerweile 16-jährigen Sohnes ihren Fans nicht vorenthalten möchte.